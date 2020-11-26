Gülme Komşuna Gelir Başına Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Atasözleri günlük hayatta insanlar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Pek çok atasözü eski zamanlardan bugünlere kadar gelmiştir. Ancak atasözlerinin cümle içinde kullanılabilmesi için anlamlarının iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Gülme komşuna gelir başına atasözü de sıklıkla kullanılmaktadır. İçeriğimizde gülme komşuna gelir başına ne demek? Gülme komşuna gelir başına atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte, tüm detaylar.
İnsanların başkalarının üzüntülerinden mutlu olmaları doğru değildir. Bunun yanında kimin ne zaman ne yaşayacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Bu sebeple birinin sıkıntılı durumuna içten içe sevinirseniz ve bu durumdan mutlu olursanız ileride aynı sıkıntı ile karşılaşabilirsiniz.
Gülme Komşuna Gelir Başına Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre gülme komşuna gelir başına atasözünün anlamı şu şekildedir; insanların sıkıntılı zamanlarında bundan zevk almanız doğru bir davranış değildir. Bu yapılan hem etik değildir hem de aynı şeyi siz de yaşayabilirsiniz. Bu sebeple insanların mutsuz anlarında mutlu olmayı bırakarak onlara yardımcı olmaya çalışmalısınız.
Gülme Komşuna Gelir Başına Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bu duruma sevinmen hiç doğru değil, gülme komşuna gelir başına.