Güneydoğu Anadolu Bölgesi İlleri Ve İlçeleri Nelerdir? İsimleri Ve Nüfusları İle Güneydoğu Anadolu Şehirleri

1.521. kilometrekarelik bir alana sahip olan Kilis, Güney Doğu Anadolu bölgesinin en küçük şehridir. Bölgede toplam 80 ilçe yer almaktadır.



Güney Doğu Anadolu Bölgesi İlleri ve İlçeleri Nelerdir?



1- Adıyaman



Adıyaman iline bağlı 9 ilçe bulunmaktadır. En kalabalık ilçesi Merkez ve Kahta'dır. 1992 yılında Atatürk Barajının açılmasından sonra tarım ve sanayisi gelişmiştir.



İlçeleri - Merkez - Tut - Kahta - Samsat - Besni - Gölbaşı - Çelikhan - Gerger - Sincik -



2- Şırnak



Yüz ölçümü 1.864 kilometrekare olan Şırnak'ın en kalabalık ilçesi Cizre'dir. Eski adı Şehr-i Nur olan Şırnak, Güney Doğu Anadolu Bölgesinin en eski yerleşim yerleşim yerlerinden biridir. Merkez ilçe de dahil olmak üzere toplam 7 ilçeden oluşmaktadır.



İlçeleri - Güçlükonak - Merkez - Cizre - Silopi - İdil - Uludere - Beytüşşebap



3- Kilis



Suriye'ye 10 km. uzaklıkta olan Kilis, Gaziantep ile sınır komşusudur.



İlçeleri - Merkez - Musabeyli - Polateli - Elbeyli



4- Batman



Güneyinde Mardin, kuzeyinde Muş, doğusunda Bitlis ve batısında Diyarbakır ile sınır komşusudur. Batman'a bağlı 7 ilçe bulunmaktadır.



İlçeleri - Merkez - Hasankeyf - Beşiri - Kozluk - Sason - Gercüş - Hasankeyf.



5- Siirt



Siirt ilinde de Batman gibi 7 ilçe yer alıyor.



İlçeleri - Tillo - Şirvan - Merkez - Kurtalan - Pervar - Baykan, Eruh - .



6- Mardin



2020 yılı verilerine göre Mardin'in en kalabalık ilçesi Kızıltepe, en az nüfusa sahip olan ilçesi ise Ömerli'dir. Mardin'e bağlı 10 ilçe bulunmaktadır.



İlçeleri - Ömerli - Kızıltepe - Savur - Artuklu - Midyat - Yeşilli - Nusaybin - Derik - Dargeçit - Mazıdağı



7- Şanlıurfa



18.584 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Şanlıutfa, Güney Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük şehridir.



İlçeleri - Bozova - Halfeti - Eyyübiye - Haliliye - Hilvan - Siverek - Ceylanpınar - Viranşehir - Karaköprü - Birecik - Akçakale - Suruç - Harran



8 - Diyarbakır



İlçeleri - Bağlar Çüngüş - Kayapınar - Yenişehir - Kocaköy - Ergani - Eğil - Bismil - Sur - Hazro - Silvan - Lice - Çınar - Çermik - Hani - Dicle - Kulp



9- Gaziantep



En kalabalık ilçesi Şahinbey'dir.



İlçeleri - Karkamış - Araban - Şahinbey - Şehitkamil - Yavuzeli - Nizip - İslahiye - Oğuzeli - Nurdağı,



İsimleri ve Nüfusları ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi Şehirleri



1- Kilis - 143.000



2- Adıyaman - 305.000



3- Şırnak - 530.000



4 - Batman - 609.000



5 - Siirt - 330.500



6- Mardin - 844.000



7 - Şanlıurfa - 2.032.000



8- Diyarbakır - 1.724.000



9- Gaziantep - 1.025.000