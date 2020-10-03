Güneydoğu Anadolu Bölgesi İlleri Ve İlçeleri Nelerdir? İsimleri Ve Nüfusları İle Güneydoğu Anadolu Şehirleri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en küçük bölgesidir.. 59.176. kilometrelik bir alanı kaplayan bölgede 9 il yer alıyor. Bölgede nüfusu 1 milyonun üstünde olan 3 şehir bulunmaktadır. Bu şehirler, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'dır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri ve ilçeleri nelerdir? Nüfusları ile birlikte listeledik.
1.521. kilometrekarelik bir alana sahip olan Kilis, Güney Doğu Anadolu bölgesinin en küçük şehridir. Bölgede toplam 80 ilçe yer almaktadır.
Güney Doğu Anadolu Bölgesi İlleri ve İlçeleri Nelerdir?
1- Adıyaman
Adıyaman iline bağlı 9 ilçe bulunmaktadır. En kalabalık ilçesi Merkez ve Kahta'dır. 1992 yılında Atatürk Barajının açılmasından sonra tarım ve sanayisi gelişmiştir.
İlçeleri - Merkez - Tut - Kahta - Samsat - Besni - Gölbaşı - Çelikhan - Gerger - Sincik -
2- Şırnak
Yüz ölçümü 1.864 kilometrekare olan Şırnak'ın en kalabalık ilçesi Cizre'dir. Eski adı Şehr-i Nur olan Şırnak, Güney Doğu Anadolu Bölgesinin en eski yerleşim yerleşim yerlerinden biridir. Merkez ilçe de dahil olmak üzere toplam 7 ilçeden oluşmaktadır.
İlçeleri - Güçlükonak - Merkez - Cizre - Silopi - İdil - Uludere - Beytüşşebap
3- Kilis
Suriye'ye 10 km. uzaklıkta olan Kilis, Gaziantep ile sınır komşusudur.
İlçeleri - Merkez - Musabeyli - Polateli - Elbeyli
4- Batman
Güneyinde Mardin, kuzeyinde Muş, doğusunda Bitlis ve batısında Diyarbakır ile sınır komşusudur. Batman'a bağlı 7 ilçe bulunmaktadır.
İlçeleri - Merkez - Hasankeyf - Beşiri - Kozluk - Sason - Gercüş - Hasankeyf.
5- Siirt
Siirt ilinde de Batman gibi 7 ilçe yer alıyor.
İlçeleri - Tillo - Şirvan - Merkez - Kurtalan - Pervar - Baykan, Eruh - .
6- Mardin
2020 yılı verilerine göre Mardin'in en kalabalık ilçesi Kızıltepe, en az nüfusa sahip olan ilçesi ise Ömerli'dir. Mardin'e bağlı 10 ilçe bulunmaktadır.
İlçeleri - Ömerli - Kızıltepe - Savur - Artuklu - Midyat - Yeşilli - Nusaybin - Derik - Dargeçit - Mazıdağı
7- Şanlıurfa
18.584 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Şanlıutfa, Güney Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük şehridir.
İlçeleri - Bozova - Halfeti - Eyyübiye - Haliliye - Hilvan - Siverek - Ceylanpınar - Viranşehir - Karaköprü - Birecik - Akçakale - Suruç - Harran
8 - Diyarbakır
İlçeleri - Bağlar Çüngüş - Kayapınar - Yenişehir - Kocaköy - Ergani - Eğil - Bismil - Sur - Hazro - Silvan - Lice - Çınar - Çermik - Hani - Dicle - Kulp
9- Gaziantep
En kalabalık ilçesi Şahinbey'dir.
İlçeleri - Karkamış - Araban - Şahinbey - Şehitkamil - Yavuzeli - Nizip - İslahiye - Oğuzeli - Nurdağı,
İsimleri ve Nüfusları ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi Şehirleri
1- Kilis - 143.000
2- Adıyaman - 305.000
3- Şırnak - 530.000
4 - Batman - 609.000
5 - Siirt - 330.500
6- Mardin - 844.000
7 - Şanlıurfa - 2.032.000
8- Diyarbakır - 1.724.000
9- Gaziantep - 1.025.000