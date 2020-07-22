H Harfi İle Başlayan Bitki, Çiçek, Meyve İsimleri Nelerdir? Baş Harfi H Olan Bitkiler

Türkçedeki alfabe üzerinde birçok farklı harf eşliğinde başlayan bitki ve meyve ile çiçekler bulunuyor. Bunlar içerisinde H harfi de gelmektedir. Hem genel kültür açısından hem de farklı ve eğlenceli oyunlar noktasında birçok kişi, bu konuda internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Amacınız ne olursa olsun dünya çapında farklı kaynakları H harfi üzerinden bu yazı eşliğinde öğrenebilirsiniz.

H Harfi ile Başlayan Bitkiler

H harfi üzerinden başlayan birçok farklı bitki yer alıyor. Bu bitkiler hem Türkiye'de yetişen hem de dünyanın farklı yerlerinde olan ve Türkçeye çevrilen bitki türleridir.

- Havlıcan,

- Hava cıva,

- Hanımeli,

- Haşhaş,

- Hayıt,

- Hint yağı,

- Hodan,

- Huş ağacı,

Bu şekilde bitki sınıfına girecek kaynakları değişik noktalarda amaca uygun kullanabilirsiniz. Aynı zamanda faydalarından yaralanmak için de inceleme yapabilir ve buna göre değerlendirebilirsiniz.

T Harfi ile Başlayan Çiçekler

Harika renkleri ve mis gibi kokuları ile beraber T harfi üzerinden başlayan birçok farklı çiçek bulunmaktadır. Bu çiçekler Türkiye'de yetiştiği gibi aynı zamanda dünyanın farklı ülkelerinde yetişen çiçekler olarak da öne çıkıyorlar.

- Hindiba,

- Hayıt tohumu,

- Hava cıva,

- Hatmi çiçeği,

- Havlu püskülü,

- Heliconia,

- Hercai Menekşe,

Bu şekilde literatürde olan ve T harfi ile başlayan çiçekleri değerlendirebilirsiniz. Özellikle hoş renkleri ile beraber doğal ortamda yer alırken, ev ve iş yerleri gibi farklı alanlarda da süs amaçlı yetiştirilme imkanı vermektedir.

H Harfi ile Başlayan Meyveler

H harfi üzerinden başlayan değişik bitki ve çiçekler ile beraber pek çok farklı meyve bulunmaktadır. Bu meyveler Türkiye'nin değişik bölgelerinde yetişirken, aynı zamanda dünyanın farklı ülkelerinde de yer almaktadır. Genel kültür amaçlı ya da faydalarından yararlanmak için bu harf üzerinden başlayan meyveleri değerlendirebilirsiniz.

- Havuç,

- Hindistan cevizi,

- Hurma,

- Hazelnut,

- Hayıt meyvesi,

Bitki ve çiçeklerden olduğu gibi meyveleri de T harfi üzerinden bu kaynakları ile beraber değerlendirebilirsiniz. Daha çok internet üzerinden genel kültür amaçlı bu kaynakların ele alındığını söylemek mümkün. Özellikle oyun oynarken eğlence için bir adım öne çıkıyorlar. Sizde bu kaynakları gündelik yaşam içerisinde farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Sadece genel kültür değil aynı zamanda yetiştirmek ya da tüketmek konusunda da ele almanız mümkün.