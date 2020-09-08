H Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? H Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Dünyada baş harfi H olan toplam 6 ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler Asya, Amerika ve Avrupa kıtalarında yer alıyor.



H Harfi İle Başlayan Türkiye İlleri



1- Hatay: 23 Temmuz 1939 tarihinde Türkiye topraklarına katılmıştır. 1.620.000 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 13. şehridir. Akdeniz Bölgesinde yer alan şehirde mandalina, portakal ve zeytin yetiştiriciliği gelişmiştir.



2- Hakkari: Türkiye'nin en doğusunda yer alan Hakkari'nin yüz ölçümü 2.237 kilometre karedir. Şehrin otlu peyniri, tandır ekmeği ve parmak kebabı meşhurdur.



H Harfi İle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri:



1- Hong- Kong: Asya kıtasında yer alan Hong Kong, özerk bir ülkedir. Ülke başkentinin adı da Hong Kong'tur.



2 - Hollanda: Avrupa'nın batısında yer alan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dır. Almanya ve Belçika ile sınır komşusu olan Hollanda'nın nüfusu yaklaşık olarak 17 milyon 300 bindir.



3- Hırvatistan: Orta Avrupa'da yer alan Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'tir. Hırvatistan, aynı zamanda 12 balkan ülkesinden biridir.



4- Haiti: Bir ada ülkesi olan Haiti, Amerika kıtasında alır. Başkenti Port au Prince'dir.



5- Honduras: Bir Orta Amerika ülkesi olan Honduras'ın başkenti Tegusigalpa'dır. Ülke, Guatemala ve El Salvador ile sınır komşusudur.



6- Hindistan: Hindistan, Çin'den sonra dünyanın en kalabalık ikinci ülkesidir. Resmi olmayan rakamlara göre ülkenin nüfusu 1 milyar 354 milyondur. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'dir.



H Harfi ile Başlayan Şehirler



Hakai Pass, BC ve Hall Beach - Kanada

Haifa - İsrail

Halli - Finlandiya

Hamilton - Bermuda

Hansville ve Hancock - Amerika Birleşik Devletleri

Harbin ve Hangzhou - Çin

Hasvik - Norveç

Harper - Liberia

Hato Corozal - Kolombiya

Haymon Island ve Hawker - Avustralya

Hermosillo - Meksika

Hesa - İran

Hiroşima - Japonya

Holguin - Küba

Hondarribia - İspanya

Hrodna - Belarus

Hue - Vietnam

Hyeres - Fransa

Hvammstagi - İzlanda