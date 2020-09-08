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    08.09.2020 - 01:23 |

    H Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? H Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Dünya haritasında H harfi ile başlayan birçok önemli ülke ve şehir bulunmaktadır. Türkiye'de ise baş harfi H olan 2 şehir bulunuyor. H harfi ile başlayan ülkeler ve başkentleri neler, H harfiyle başlayan Türkiye illeri hangileri? Sizin için derledik.

    H Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? H Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Dünyada baş harfi H olan toplam 6 ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler Asya, Amerika ve Avrupa kıtalarında yer alıyor.

    H Harfi İle Başlayan Türkiye İlleri

    1- Hatay: 23 Temmuz 1939 tarihinde Türkiye topraklarına katılmıştır. 1.620.000 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 13. şehridir. Akdeniz Bölgesinde yer alan şehirde mandalina, portakal ve zeytin yetiştiriciliği gelişmiştir.

    2- Hakkari: Türkiye'nin en doğusunda yer alan Hakkari'nin yüz ölçümü 2.237 kilometre karedir. Şehrin otlu peyniri, tandır ekmeği ve parmak kebabı meşhurdur.

    H Harfi İle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri:

    1- Hong- Kong: Asya kıtasında yer alan Hong Kong, özerk bir ülkedir. Ülke başkentinin adı da Hong Kong'tur.

    2 - Hollanda: Avrupa'nın batısında yer alan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dır. Almanya ve Belçika ile sınır komşusu olan Hollanda'nın nüfusu yaklaşık olarak 17 milyon 300 bindir.

    3- Hırvatistan: Orta Avrupa'da yer alan Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'tir. Hırvatistan, aynı zamanda 12 balkan ülkesinden biridir.

    4- Haiti: Bir ada ülkesi olan Haiti, Amerika kıtasında alır. Başkenti Port au Prince'dir.

    5- Honduras: Bir Orta Amerika ülkesi olan Honduras'ın başkenti Tegusigalpa'dır. Ülke, Guatemala ve El Salvador ile sınır komşusudur.

    6- Hindistan: Hindistan, Çin'den sonra dünyanın en kalabalık ikinci ülkesidir. Resmi olmayan rakamlara göre ülkenin nüfusu 1 milyar 354 milyondur. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'dir.

    H Harfi ile Başlayan Şehirler

    Hakai Pass, BC ve Hall Beach - Kanada
    Haifa - İsrail
    Halli - Finlandiya
    Hamilton - Bermuda
    Hansville ve Hancock - Amerika Birleşik Devletleri
    Harbin ve Hangzhou - Çin
    Hasvik - Norveç
    Harper - Liberia
    Hato Corozal - Kolombiya
    Haymon Island ve Hawker - Avustralya
    Hermosillo - Meksika
    Hesa - İran
    Hiroşima - Japonya
    Holguin - Küba
    Hondarribia - İspanya
    Hrodna - Belarus
    Hue - Vietnam
    Hyeres - Fransa
    Hvammstagi - İzlanda

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