Helenistik Dönem Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Eski Yunan kültürünün doğu kültürüyle olan temasları sonucunda ortaya fikir, sanat ve felsefe akımlarına Helenizm adı verilir. Yunan kültürünün yayılmasını sağlayarak doğunun dini düşüncelerini batıya taşımıştır.



Helenistik Dönem Nedir?



Helenistik dönem, Klasik Grek Dönemini izleyerek Roma Cumhuriyeti'nin hakimiyetine geçmiştir. Bu dönemde bile Klasik Grek kültürü hala Roma hakimiyetine sızmaktadır. Latincenin yanı sıra Grekçe konuşulmaya devam edilmiştir. Helenistik dönem Klasik Grek Uygarlığının çöküş dönemi olarak görülür. Bu dönemin başlangıcı çoğu zaman Büyük İskender'in ölüm tarihi olarak anılmaktadır. Dönemin sonu ise Yunanistan'ın Roma Cumhuriyeti tarafından işgal edilmesi olarak kabul edilmektedir.



Büyük İskender Pers İmparatorluğunu yenilgiye uğrattıktan sonra Güneybatı Asya'da yeni krallıklar kurmaya başlamıştır. Bu kurulan yeni krallıklar, Klasik Grek kültürünü ve dilini bu topraklara taşımıştır. Yine aynı şekilde bu krallıklar da yerel olan kültürlerden etkilenerek gerek uygulamaları ve gerek kurumları benimsemişlerdir.



Bu anlamdan bakıldığında Helenistik Dönem, Antik Grek uygarlığıyla Yakın Doğu, Orta Doğu ve Güneybatı Asya'nın kaynaşarak gerek tutumundan uzaklaşmayı, kopmayı temsil eder. Gerçek anlamda Grek ve Asya kültürünün yaygın olduğunu ileri sürmek zordur. Varlıklı sınıfa dahil olanlar, siyasi erki elinde bulunduran zümreler ve yeni karşılaşmış oldukları kültürel tutumları, kendileri açısından ilginç buldukları ölçülerde benimseme eğilimdeydiler ancak nüfusun çoğunluğu eskisi gibi yaşamaya devam etmiştir.



Helenistik Dönem Özellikleri

Bu dönemde Yunan dünyası dil, kültür birliği bazı ölçülerde sağlamıştır.

Siyasi olarak imparatorluk İskender'in üç büyü generalinin yönetmiş olduğu üç krallığa bölünmüştür. Makedonya'yı Antigonos Krallığı, Mısır'ı Ptolemaios Krallığı ve Suriye'yi Selevkos Krallığı yönetmekteydi.

Yunan kentlerinden bazıları yeniden ve tekrar olarak bağımsızlıklarını bu dönemde kazanmışlardır.

Bu dönemdeki insanlar kendilerini herhangi bir yerin ya da devletin uyruğu olarak değil daha çok dünya yurttaşı olarak düşünmeye başlamıştır.

Çeşitli bölgelerde sanatçıların geliştirmekte olduğu okullar ve eğitim kurumları ortaya çıkmıştır.

Dönemin en ünlü yapıtları arasında sayılabilecek olan Melo Adası'ndaki Afrodit Heykeli ve Semadirek zaferini betimleyen heykel eserleri vardır.

Helenistik dönemde matematik, astronomi, biyoloji, fizik, coğrafya gibi alanların bağımsız bir disiplin olma düşüncesinin ve uygulamasının bir disiplin olarak temelleri atılmıştır.



Milattan önce ikinci ve birinci yüzyıllarda Romalılar doğuya doğru yayıldıkça Helen Krallıkları ise Roma İmparatorluğu'nun topraklarına katılmışlardır. Yunanistan ise artık Romalı bir vali tarafından yönetiliyor olan ve vergilendirilen bir Roma eyaleti olmuştur. İmparatorluğun doğu yarısında Yunanca resmi dil olarak kalmıştır. Kültür ise günümüze kadar Helenistik niteliğini korumayı başarmıştır. Müzeler ve kütüphaneler bu dönemde önemlidir.