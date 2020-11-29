Her Ağaçtan Kaşık Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Nitelikli bir yapmak için, belirli özelliklere ve sağlam bir donanıma ihtiyaç vardır. Bu özellikler ve donanımın her insanda mevcut olmadığı da açıktır. Bu nedenle, iyi bir şey yapmak isteniyorsa, işi yapacak kişi herhangi biri değil, nitelikli ve o işi yapmaya muktedir biri olmalıdır. İşte, merak edilen tüm detaylar.
Her insan da, çeşitli donanımlar kazanmak ve nitelikli bir insan olmak için uygun olmayabilir. Bu atasözünde kaşık ve ağaç benzetmesi, şekillendirilmemiş bir insanın, işe yarayan ve faydalı bir insan haline gelebilmesini açıklamak üzere temsilen seçilmiştir.
Her Ağaçtan Kaşık Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?
Bu söz, gerçek bir kullanımın mecaz yoluyla genişletilebilmesi bakımından birçok anlamda kullanılabilir. Kelimenin gerçek anlamıyla kaşık yapmak için, herhangi bir ağaç kullanılamaz. Ağacın şekil verilemeye müsait bir doğası, esnekliği olmalıdır. Aynı şekilde insanlar için de, belli bir şey olabilmek için o şeyi gerektiren meziyetlere sahip olma gerekliliği vardır. Önemli olan herkesin kaşık olmayı isteyerek, yapamayacağı şeylerin peşinde koşması değil; kendisinden ne olacağını tespit ederek buna göre kendisini şekillendirmesidir.
Kısaca Her Ağaçtan Kaşık Olmaz Kısaca Atasözü Açıklaması
Belli bir nitelik aranan bir işi, herkes doğru ve amacına uygun biçimde yapamaz.