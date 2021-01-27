Hindistan Cevizi Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Hindistancevizi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Türkçede şehir ve ülke adları özel isim olarak nitelendirilir. Özel isimlerin ilk harfi büyük yazılır. Bu nedenle cümlenin ortasında ya da sonunda da kullanılsa, Hindistan cevizinin ilk harfi büyük yazılmalıdır.



TDK'ya Göre Hindistan Cevizi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Hindistan cevizi



Hindistancevizi - Yanlış



Birçok kaynakta ''Hindistancevizi'' olarak geçen kelimenin bu şekilde yazılması yanlıştır. Türkçede sadece birleşik kelimeler bitişik yazılır.



Örnek Cümleler:



1- Tatlının üstüne biraz Hindistan cevizi ister misin? (Doğru)



2- Bana da biraz hindistan cevizi verir misin? (Yanlış)



Hindistan, özel isimdir. İlk harfi büyük yazılmalıdır.



3- Hindistancevizinin hangi poşette olduğunu hatırlıyor musun? (Yanlış)



Birleşik değil ayrı yazılmalı.