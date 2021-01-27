Hindistan Cevizi Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Hindistancevizi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Bir palmiye türü olan Hindistan cevizi yoğun olarak Hindistan'da yetiştiği için bu adı almıştır. Hindistan cevizi birleşik bir kelime midir, ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır sık sorulan sorular arasında yer alıyor. TDK'ya ve dilbilgisi kurallarına göre Hindistan cevizi nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Sizin için örnek cümlelerle ayrıntılı olarak derledik.
Türkçede şehir ve ülke adları özel isim olarak nitelendirilir. Özel isimlerin ilk harfi büyük yazılır. Bu nedenle cümlenin ortasında ya da sonunda da kullanılsa, Hindistan cevizinin ilk harfi büyük yazılmalıdır.
TDK'ya Göre Hindistan Cevizi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Hindistan cevizi
Hindistancevizi - Yanlış
Birçok kaynakta ''Hindistancevizi'' olarak geçen kelimenin bu şekilde yazılması yanlıştır. Türkçede sadece birleşik kelimeler bitişik yazılır.
Örnek Cümleler:
1- Tatlının üstüne biraz Hindistan cevizi ister misin? (Doğru)
2- Bana da biraz hindistan cevizi verir misin? (Yanlış)
Hindistan, özel isimdir. İlk harfi büyük yazılmalıdır.
3- Hindistancevizinin hangi poşette olduğunu hatırlıyor musun? (Yanlış)
Birleşik değil ayrı yazılmalı.