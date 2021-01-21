Hz. Musa Kimdir? Kısaca Hz. Musa'nın Hayatı Ve Mucizeleri

Mısır Firavunu halka çok büyük sıkıntılar ve işkenceler yapmaktaydı. Bunun üzerine Hz. Musa peygamber olarak gönderilmiştir. Hz. Musa peygamberliği boyunca insanları doğru yola yönlendirmeye çalışmış ve bu bağlamda da kendisine bazı mucizeler verilmiştir.

Hz. Musa Kimdir?

Kendisi Yakup Peygamber'in soyundan gelen bir peygamberdir. Bir kardeşi vardır ismi ise Harun'dur. Hz. Musa'nın annesinin adı da İmran'dır. Rivayetlere göre Hz. Musa iri yapılı ve düz saçları olan bir zat idi. Dört kutsal kitaptan biri olan Tevrat Hz. Musa'ya indirilmiş olan kitaptır.

Hz. Musa, Allah (c.c) ile konuşmalar gerçekleştirmekteydi. Bu sebeple kendisine Kelimullah sıfatı verilmiştir. Mısır Firavunu Hz. Musa'nın doğduğu dönemde bir rüya görür. Bu olayın üzerine o tarihlerde doğan tüm erkek çocuklarının öldürülmesini emreder. Ancak Musa Peygamberin annesi oğlunun ölmesini engellemek adına onu nehre bırakır.

Hz. Musa Nil nehrinde sandık içinde ilerlerken Firavunun eşi Asiye Hanım onu bulur. Hz. Musa Asiye Hanım tarafından Firavunun sarayında büyütülür.

Hz. Musa gençlik yıllarında istemeden bir adamın ölmesine neden olur. Bunun sonucunda ise kendisini Mısır'dan sürerler. Sonrasında Medyen'e giderek burada Şuayp peygamberin kızı ile evlenir. Sonrasında Firavunun zulmünün artması ile birlikte kendisine Tur Dağında peygamberlik görevi verilmiştir.

Hz. Musa'nın Hayatı ve Mucizeleri

Hz. Musa'ya peygamberlik görevinin verilmesinin ardından bazı mucizeler de verilmiştir. Allah'ın dinini Firavuna bildirmiş ve Firavun tarafından defalarsa reddedilmiştir. Bunun yanında Hz. Musa'ya inanan ve ona iman eden kişiler Firavun tarafından çok daha fazla zulüm görmeye başlamıştır.

Kendisine inananlar ile birlikte Kızıldeniz'e doğru yürüyen Hz. Musa, Firavun ve ordusu tarafından takip edilmiştir. Hz. Musa Firavundan kurtulmak için Kızıldeniz'i ikiye yarmış ve kendisine iman edenlerle beraber buradan geçmiştir. Ancak Firavun buradan geçmeye çalışırken deniz tekrar kapanmış Firavun ve askerleri boğularak ölmüştür.

Hz. Musa döneminde pek çok mucizeler meydana gelmiştir. Büyük tufanlar meydana gelmiş. Bu tufanlarda Kıptiler'in evleri sular ile dolarken Sıptiler'e hiçbir şey olmamıştır. Bundan sonra büyük bir çekirge istilası yaşandı. Tüm ekinleri yediler. Fakat İsrailoğulları yine bir zarar görmedi.

Kıptiler, Hz. Musa'ya giderek Allah'a dua etmesini istedi. Bu belanın bitmesi durumunda iman edeceklerini söylediler. Hz. Musa Allah'a dua etti çekirge sürüsü yok oldu. Ancak Kıptiler sözlerinde durmayarak yine aynı taşkınlıklarına devam ettiler. Bunun gibi pek çok mucize olsa da Kıptiler asla Allah'a iman etmeyi kabul etmemiştir.