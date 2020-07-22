I Harfi İle Başlayan Bitki, Çiçek, Meyve İsimleri Nelerdir? Baş Harfi I Olan Bitkiler

Farklı bölgelerde yetişen ve değişik lezzetler ile görsele sahip birçok bitki, meyve ve çiçek bulunmaktadır. Bu kaynaklar için Türkiye'deki alfabe içerisinde yer alan her harf ile başlayan seçenekler öne çıkıyor. Aynı zamanda I harfi ile başlayan birçok değişik kaynak da yer alıyor. Bu doğrultuda genel kültür amaçlı ya da farklı sebeplerden dolayı I harfi ile başlayan meyve ve bitki ile çiçekleri bu yazı üzerinden öğrenebilirsiniz.

I Harfi ile Başlayan Bitkiler

I harfi ile başlayan pek çok farklı bitki bulunmaktadır. Bu bitkilerin bir kısmı Türkiye'de yetişirken diğerleri farklı ülkelerde ve dünyanın değişik bölgelerinde yetişebilmektedir. Ayrıca doğal olarak evde veya birçok değişik yerde de bu olanak elde edilebilmektedir.

- Isırgan,

- Isırgan kökü,

- Ihlamur çiçeği,

- Ispanak,

- Işkın,

Bu şekilde ı harfi ile başlayan farklı bitkileri genel kültür amaçlı öğrenebilir ya da faydalarından yararlanmak için değerlendirebilirsiniz.

I Harfi ile Başlayan Çiçekler

Değişik renkleri ve hoş kokuları üzerinden I harfi ile başlayan çiçekleri öğrenebilirsiniz. Doğal alanlarda yer alırken birçok farklı yerde yetiştirme imkanı da veren bu çiçekler, genel kültür açısından da internet üzerinden çok sık araştırılıyor.

- Ihlamur çiçeği,

- Itırşahi çiçeği,

Genel olarak bu iki çiçek I harfi ile başlayan seçenekler arasında yer alıyor. Hem Türkiye'nin farklı bölgelerinde hem de dünyanın değişik yerlerinde doğal olarak yetişme özelliğine sahip hoş renkleri üzerinden çiçekçi çeşitleridir.

I Harfi ile Başlayan Meyveler

Bitki ve çiçekleri ile beraber I harfi üzerinden başlayan farklı meyveler bulunmaktadır. Değişik damak tatları sunan ve farklı yerlerde yetişme özelliğine sahip bu meyveler, aynı zamanda I harfi üzerinden genel kültür olarak değerlendirilebilir. Ancak çok fazla bulunmadığını dile getirmek mümkün.

- Işkın (ışgın),

- Ispıt,

Genel olarak meyve açısından ele alındığı zaman I harfi ile başlayan bu kaynakları değerlendirebilirsiniz. Her ne kadar yabancı kaynaklarda I harfi üzerinden başlamış olan meyveler bulunsa dahi, Türkçeye çevrildiği zaman bu kaynaklar öne çıkıyor. Her ne kadar tam olarak meyve şeklinde geçmese dahi, bu konuda yukarıdaki iki kaynağı ele alabilir ve değerlendirebilirsiniz.