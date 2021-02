I Miss You Ne Demek? İngilizce Olan Miss You So Much Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

I miss you cümlesi aynı ayrı ele alınırsa üç kelime türünden oluşur. Bunlar özne yüklem ve nesnedir. Bu bakımdan bu cümleyi uzatmak da mümkündür. Yani bir tümleç eklemek de mümkündür. Bu cümlenin daha uzun hali I miss you so much olur. I miss you so much cümlesinde so much çeviriye yeni bir tümleç ekler.

I Miss You Ne Demek?

I miss you cümlesi Türkçeye seni özledim şeklinde çevrilir. Seni özledim ya da s eni özlüyorum demek için I miss you denir. Bu bakımdan kelime kelime çevirisi bu şekildedir.

I Miss You So Much Ne Demek?

So much kelime anlamı bakımında çok ya da fazladır. Bu yüzden çeviri seni çok özledim olacaktır.