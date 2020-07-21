Ä°nsanlarÄ±n varoluÅŸundan itibaren baÅŸlayan iletiÅŸim gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã§ok daha karmaÅŸÄ±k bir hal alarak varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir.Â

Â Ä°letiÅŸim TÃ¼rleri Nelerdir, KaÃ§a AyrÄ±lÄ±r?

Â Bilginin kiÅŸiler ya da gruplar arasÄ±nda paylaÅŸÄ±lÄ±p, dÃ¶nÃ¼t verilmesi sÃ¼recine iletiÅŸim adÄ± verilmektedir. Ä°letiÅŸim Ã¶zellikle gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã§eÅŸitli gruplara ayrÄ±lmaktadÄ±r:

SÃ¶zlÃ¼ Ä°letiÅŸim

Â SÃ¶zlÃ¼ iletiÅŸim, verilmek istenen mesajÄ±n bir gÃ¶nderici tarafÄ±ndan alÄ±cÄ±ya bir kanala vasÄ±tasÄ±yla aktarÄ±lmasÄ±dÄ±r. Bu sÃ¼reÃ§ sÃ¶zlÃ¼ iletiÅŸimde konuÅŸma ya da ses yoluyla gerÃ§ekleÅŸmektedir. SÃ¶zlÃ¼ iletiÅŸimin gerÃ§ekleÅŸebilmesi adÄ±na alÄ±cÄ± ve gÃ¶ndericinin iÅŸitme, dinleme ve algÄ±lama becerisine sahip olmasÄ± gerekmektedir. MesajÄ±n bu aÅŸamada yeterince aÃ§Ä±k olmasÄ± da Ã¶nemli bir unsurdur.Â

SÃ¶zsÃ¼z Ä°letiÅŸimÂ

Â Ä°nsanlarÄ±n sÃ¶zcÃ¼kler olmadan Ã§evresini ve birbirlerini anlamlandÄ±rma sÃ¼recine sÃ¶zsÃ¼z iletiÅŸim adÄ± verilmektedir. SÃ¶zsÃ¼z iletiÅŸim birÃ§ok yolla gerÃ§ekleÅŸebilir. Ã–rneÄŸin havanÄ±n kara bulutlarla kaplanmasÄ± yaÄŸmur yaÄŸacaÄŸÄ±na iÅŸaret etmektedir. Ã–ksÃ¼rÃ¼k hasta olmaya iÅŸaret etmektedir. Ä°nsanlar bu durumlarÄ± yaÅŸantÄ±lar ve deneyimler yoluyla Ã¶ÄŸrenmektedir. AyrÄ±ca kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z jest ve mimikler de sÃ¶zsÃ¼z iletiÅŸime Ã¶rnek gÃ¶sterilebilir.Â

YazÄ±lÄ± Ä°letiÅŸimÂ

Â Ä°letiÅŸim kurmak iÃ§in etkili yollardan biri olan yazÄ±, Ã¶zellikle gÃ¼nÃ¼mÃ¼z teknoloji Ã§aÄŸÄ±nda oldukÃ§a fazla yer kaplamaktadÄ±r. Ä°nsanlar Ã§eÅŸitli kanallardan yazÄ±lÄ± olarak iletiÅŸime geÃ§mektedir. Bir yazarÄ±n yazmÄ±ÅŸ olduÄŸu bir kitap, yazÄ±lÄ± iletiÅŸim yolu olarak kabul edilebilir.Â

Â SÃ¶zlÃ¼ Ä°letiÅŸim Ã‡eÅŸitleri ve Åžekilleri Nelerdir?Â

Â SÃ¶zlÃ¼ iletiÅŸim herhangi bir ses ya da konuÅŸma yoluyla gerÃ§ekleÅŸtirilen iletiÅŸim tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Bu iletiÅŸim tÃ¼rÃ¼nde insanlar birbirleriyle sÃ¶zcÃ¼kler yoluyla iletiÅŸime geÃ§mektedir. FarklÄ± ÅŸekillerde gerÃ§ekleÅŸmektedir

KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± KonuÅŸmaÂ

Â Ä°nsanlarÄ±n birbirleriyle karÅŸÄ±lÄ±klÄ± konuÅŸma yoluyla mesaj iletme yÃ¶ntemidir. Bu aÅŸamada bir mesaj vardÄ±r. Bunun gÃ¶nderileceÄŸi kaynak sÃ¶zcÃ¼klerdir. GÃ¶nderici mesajÄ± ileten kiÅŸidir. AlÄ±cÄ± mesajÄ± alÄ±r ve gÃ¶ndericiye sÃ¶zlÃ¼ olarak dÃ¶nÃ¼t verir.Â

Haber KanallarÄ±Â

Â Televizyon, radyo gibi haber kanallarÄ± ile gerÃ§ekleÅŸen bir iletiÅŸim tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. AlÄ±cÄ± mesajÄ± alsa da anÄ±nda dÃ¶nÃ¼t vermez. Ancak sÃ¶zcÃ¼klerle saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sÃ¶zlÃ¼ iletiÅŸim kanallarÄ± arasÄ±nda deÄŸerlendirilebilir.

Â SÃ¶zsÃ¼z Ä°letiÅŸim Ã‡eÅŸitleri ve Åžekilleri Nelerdir?

Â Ä°nsanlar gÃ¼nlÃ¼k hayatta yaÅŸantÄ±lardan yola Ã§Ä±karak konuÅŸmadan birbirlerini anlayabilmektedir. Bunun ilk yolu beden dili ile gerÃ§ekleÅŸen bir iletiÅŸimdir. Beden dilimiz Ã§oÄŸu zaman bizi ele vermektedir. Ã–rneÄŸin karÅŸÄ±daki insanÄ±n tedirgin olduÄŸunu, gergin olduÄŸunu ya da iyi hissetmediÄŸini beden dili yoluyla anlayabilmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. AyrÄ±ca doÄŸa olaylarÄ±nÄ± tahmin etmek de bir sÃ¶zsÃ¼z iletiÅŸim tÃ¼rÃ¼dÃ¼r.Â

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