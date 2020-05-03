İnkilap Ne Demek? Tdk'da İnkılapçı Ve İnkılap Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?

İnkılap kelimesi dilimizde çok sık kullanılsa da köken itibari ile Arapça bir kelimedir. Dilimize Arapçadan girmiş olan inkılap kelimesi anlamları pek çok kaynakta ve sözlüklerde bulunmaktadır. İnkılap kelimesi iyileştirme, devrim ve reform manalarını taşımaktadır.



İnkılap Ne Demek?



Arapçadan dilimize yerleşmiş olan inkılap kelimesi günlük hayatta ve birçok kaynakta çok sık kullanılan bir kelimedir. Özellikle Tarih kitaplarında birçok kez rastlanılan inkılap kelimesi Türk Dil Kurumunda iki şekilde açıklanmıştır. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre inkılap kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:



- Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, reform, iyileştirme, devrim. Örneğin; Yazı İnkılabı

- Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm.



TDK'da İnkılapçı ve İnkılap Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Yabancı kökenli bir kelime olan ve inkılap kelimesinden türemiş olan inkılap etmek ve inkılapçı kelimelerinin anlamı Türk Dil Kurumunda açıklanmıştır. Bu kelimelerin anlamlarını sözlüklerden öğrenmek mümkündür. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre İnkılapçı ve inkılap etmek kelimelerinin anlamları şu şekilde açıklanmaktadır:



İnkılap Etmek: Bir durumdan başka bir duruma dönüşmek.

İnkılapçı: İnkılap yanlısı kimse. İnkılap yapan kimse.