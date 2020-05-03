İptidai Nedir? Tdk'da İptidailik Ve İptidai Mektep Ne Demektir?

Türk Dil Kurumu iptidai kelimesi için, ‘ilkokul’ karşılığını vermektedir. Ancak bu kelime alternatif olarak farklı durumlarda ‘ilkel’ anlamı üzerinden de kullanılabilmektedir.



İptidai Nedir?



İptidai kelimesi eski dönemlerde ilkokul olarak kullanılmaktaydı. Geçerliliği günümüzde hala bulunsa dahi gündelik yaşamda ya da yeni yazılı kaynaklarda pek kullanılmamaktadır.



‘’Haşarı bir iptidai talebesinden akıllı, uslu bir hafız çıkmıştı.’’ R. N. Güntekin



Bu cümlede görüldüğü gibi daha çok ilkokul anlamına gelen yapısı üzerinde kullanılmaktadır.



TDK'da İptidailik ve İptidai Mektep Ne Demektir?



TDK’da iptidailik kelimesi, ‘iptidai olma durumu’ anlamı üzerinden karşılık buluyor. Bu doğrultuda iddiayı kelimesi daha çok ilkellik şeklinde tarif edilebilir.



‘’Bu, bizim ahlak hakkındaki anlayışımızın iptidailiğindendir.’’



Cümlede olduğu gibi ahlak anlayışının ilkelliğinden bahsedilmektedir.



İptidai mektep ise TDK üzerinden bakıldığı zaman, ‘ilkokul’ olarak karşılık buluyor. Yani ortaokula geçmeden önce tüm ilkokul sürecini kapsayan bir terim olarak değerlendirilmektedir.



‘’İptidai mektebini tamamladıktan sonra ailesiyle beraber başka bir yere taşındı.’’



Özellikle farklı edebi eserlerde ve bazı yazılı kaynaklarda iptidai kelimesi ile çok sık karşılaşılmaktadır. Eski dönemlerden önemli kişilerin hayat hikayesi anlatılırken de bu kelime kullanılmaktadır. O yüzden bu sözcüğü gördüğünüz zaman cümleyi anlamı ile daha iyi idrak edebilirsiniz.