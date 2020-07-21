İşaret Zamiri Nedir, Özellikleri Nelerdir? Örnek Cümleler İle İşaret Zamiri Konu Anlatımı

Birçok farklı kavramı anlatmak ya da göstermek amaçlı işaret zamiri kullanılmaktadır. Dil bilgisi açısından zamirin altında farklı bir kategori olarak ele alınır. Belli başlı bazı kelimeler üzerinden kurgulanmış olarak işaret zamiri kullanılmaktadır. Özellikle bilinçli ya da bilinçsiz gündelik yaşamda çok sık kullanılan dilbilgisi kuralları içerisinde yer aldığını söylemek mümkün.

İşaret Zamiri Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Kişi isimleri dışında yer alan tüm kavram isimlerin yerini işaret eden dilbilgisi yapısına işaret zamiri denmektedir. İki farklı amaç doğrultusunda genel olarak ele alınır. Bunlardan biri daha çok ismin yerini tutmak amaçlı değerlendirilmektedir. Böylece isim kullanmaya gerek olmadan ya da arka arkaya gelen cümleler açısından, daha anlamlı bir etki yaratır. Aynı zamanda birçok farklı kavramı işaret etmek ve onu göstermek için de işaret zamiri değerlendirilmektedir.

Belli başlı kelimeler ve bu kelimelerin türemiş hali üzerinden dilbilgisi kuralları çerçevesinde işaret zamiri değerlendirilmektedir.

- Bu, şu, o,

- Bunlar, şunlar, onlar,

- Bura, şura, ora,

- Burası, şurası, orası,

- Burada, şurada, orada,

- Buradan, şuradan, oradan,

- Burayı, şurayı, orayı,

- Buralar, şuralar, oralar,

- Öteki, beriki, karşıki,

Bu temel kurallar üzerinden işaret zamiri amaca uygun olarak cümle içerisinde veya tek başına kullanılabilmektedir. Böylece içerdiği özellikleri ile beraber canlı ve cansız tüm varlıkları işaret etme, gösterme ya da yerini tutma gibi amaçlar altında değerlendirilmektedir.

Örnek Cümleler ile İşaret Zamiri Konu Anlatımı

Örnek cümleler üzerinden işaret zamirini çok daha etkin şekilde anlatmak mümkün. Böylece hangi durumlarda ve ne şekilde kullanıldığına bakarak, bunu uygun biçimde işaret zamirine ele alabilirsiniz.

‘’Bu gerçekten oldukça hoş bir lezzete sahip.’’ (Bu = Pasta)

‘’Şunları bir yenseler başka bir şey istemiyorum.’’ (Şunlar = Futbol takımı)

‘’Karşıki çok daha pahalıya benziyor.’’ (Karşıki = Ev)

‘’En önemli yazarlar burada yaşıyor.’’ (Burada = Balıkesir)

Bu şekilde herhangi bir ismin ya da kavramın yerini tutmak suretiyle onu göstermek, anlatmak amaçlı işaret zamiri konulmaktadır. Ancak aynı zamanda belli başlı bazı hususlara dikkat etmek gerekir.

- İşaret zamiri isim tamlaması olarak kullanılır. ‘’Onun ayakkabısı çok güzel.’’

- Hem işaret zamiri hem de kişi zamiri olarak ‘’O’’ dikkat edilmelidir. ‘’O, gerçekten çok yetenekli biri’’ ‘’O, en özel malzemelerden biridir.’’

- ‘’bu’ ve ‘şu’ zamirleri kişi yerine kullanılsa dahi daima işaret zamiri olarak geçer. ‘’Duvarı şu boyadı.’’

Genel olarak belli başlı bazı hususlara dikkat etmek suretiyle, işaret zamiri kullanılabilmektedir. Aynı zamanda kurallara bağlı kalınarak işaret zamiri ile beraber diğer zamirleri ayırmak mümkün.