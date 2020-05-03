İstikbal Ne Demek? Tdk'da İstikbal Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?

İstikbal kelimesi Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında, ‘gelecek’ anlamına gelmekte ve bu tarif üzerinden kullanılmaktadır. Başka bir alternatif anlamı ile beraber gelen birini ya da bir yolcuyu karşılama şeklinde anlatılmaktadır.



İstikbal Ne Demek?



İstikbal kelimesi özellikle eski zamanlardan günümüze gelmiş pek çok önemli cümlenin içerisinde yer almaktadır. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün dile getirdiği, ‘istikbal göklerdedir.’ cümlesi ile beraber çok daha önemli hale geldiğinin dile getirmek mümkün. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında bu cümle içerisinde ‘gelecek göklerdedir’ şeklinde bir ifade yer alır.



TDK'da İstikbal Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?



İstikbal kelimesi ile beraber TDK açısından aynı zamanda İstikbal etmek kelime grubu yer almaktadır. Bu doğrultuda istikbal etmek TDK’ya göre, ‘Gelecekte önemli, büyük bir kişi olacak’ anlamı üzerinden tarif edilmektedir. Deyim olarak özellikle istikbali parlak cümlesi ile aynı anlama geldiğini söylemek mümkün.



Gündelik yaşamda çok sık kullanılan bir kelime olmasa bile, anlamı ile beraber önemli bir yere sahiptir. Daha çok gelecek üzerinden kişi ya da toplum ve ülke anlaşılabilmektedir. Cümle içerisinde veya tek başına günlük yaşamda verilen anlamları üzerinde kullanabilirsiniz.