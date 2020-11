İti An Çomağı Hazırla Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri külliyatında belli bir durum için zıt anlama gelen birçok söz bulunur. Örneğin ''İyi İnsan Lafının Üzerine Gelirmiş'' sözü İti An Çomağı Hazırla atasözünün zıddıdır. Sevilen ve özlenen bir insanla karşılaştığımızda bu sözü söyleriz.



İti An Çomağı Hazırla Atasözünün Anlamı Ne Demek?



TDK'ya göre iti an çomağı hazırla atasözünün anlamı nedir sorusunun iki yanıtı var.



Birinci Anlam: Birisinin yaptığı kötülükten bahsederken söz konusu kötülüğü yapan kişinin haberi varmış gibi kendisinden bahsedilen yere gelmesi.



İkinci Anlam: Kötü insanların, iyilik yapmak isteyen insanların planlarını bozması.



Kısaca İyi An Çomağı Hazırla Atasözünün Açıklaması



Kısaca bu söz ile kötülük peşinde koşan insanlara karşı her zaman için tedbirli olunması gerektiğini anlatılır.