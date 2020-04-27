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    27.04.2020 - 21:15 |

    Kanaat Ne Demek? Tdk'ya Göre Kanaat Getirmek Ve Kanaat Etmek Ne Demektir?

    Birçok insan kanaat kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenmek için araştırma gerçekleştiriyor. Bu kelimeyi ve üzerinden türemiş sözcüklerin anlamını öğrenerek farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Peki, kanaat ne demek? TDK'ya göre kanaat getirmek ve kanaat etmek ne demektir? İşte, detaylar.

    Kanaat Ne Demek? Tdk'ya Göre Kanaat Getirmek Ve Kanaat Etmek Ne Demektir?

    Kanaat elindekinden hoşnut olma durumu, yetinme ve fazlasını istememe anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu'na göre bu anlamı üzerinden farklı yerlerde kullanılabilir.

    Kanaat Ne Demek?

    Kanaat kelimesi Türkçede yaygın kullanılan bir kelime değildir. Ancak anlamı üzerinden bazı eserlerde ve yazılı kaynaklarda sıkça karşılaşılır. TDK'ya göre bu kelimenin anlamı ise; herhangi bir durumdan hoşnut olmak, fazlasını istemeden yetirmek şeklinde tabir edilmektedir. Herhangi bir durum karşısında doygunluk şeklinde anlatımlı bilmektedir. İfade ettiği anlamı ile beraber tek başına ya da cümle içerisinde farklı zamanlarda amaca uygun kullanılabilir.

    TDK'ya Göre Kanaat Getirmek ve Kanaat Etmek Ne Demektir?

    Kanaat kelimesi aynı zamanda farklı türemiş kelime grupları üzerinden ele alınmaktadır. Bunlar içerisinde örneğin TDK'ya göre kanaat getirmek, ‘Kanmak, aklı yatmak ve inanmak’ şeklinde yanıt buluyor.

    ‘’Çoğunluk bu konuda kanaat getirdiği için ele almaya karar verdik.’’

    Aynı şekilde yine TDK’ya göre kanaat etmek anlamı ise, ‘yetinmek’ ifadesi üzerinden karşılık buluyor.

    ‘’Halk, gördüklerine kanaat ederek ve oyunun bittiğini anlayarak memnun, sessizce tiyatroyu boşalttılar.’’ M. Ş. Esendal

    Bu anlamları ile beraber hem kanaat kelimesini hem de kanaat getirmek ve kanaat etmek sözcük gruplarını kullanabilirsiniz.

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