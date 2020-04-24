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    HaberlerEğitim Haberleri Karmakarışık Nasıl Yazılır? Karma Karışık Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Karmakarışık Doğru Yazılışı
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    24.04.2020 - 03:36 |

    Karmakarışık Nasıl Yazılır? Karma Karışık Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Karmakarışık Doğru Yazılışı

    Karmakarışık kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazılıp yazılmadığı en merak edilen yazım konularından biridir. Bu konuda pek çok kişi TDK üzerinden bilgi almaya çalışıyor. Peki, karmakarışık nasıl yazılır? Karma karışık TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? Karmakarışık doğru yazılışı konusunda bilinmesi gerekenler.

    Karmakarışık Nasıl Yazılır? Karma Karışık Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Karmakarışık Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu'na bakıldığı zaman bu kelimenin doğru yazılışı ‘karmakarışık’ şeklinde yani bileşik olarak göz önüne geliyor. Herhangi bir cümlede amacına uygun şekilde ya da tek başına kullanmak İstediğiniz zaman, bu kelimeyi birleşik olarak değerlendirmemiz gerekir.

    Karmakarışık TDK’ya Göre Yazılışı

    TDK’ya göre yazılışı ‘karmakarışık’ şeklinde birleşik olan bu kelimeyi pek çok farklı cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Genelde ayrık olarak yanlış yazım üzerinden değerlendirilen bu kelime, Türk Dil Kurumu'na göre birleşik yazılmaktadır.

    Karmakarışık (doğru)
    Karma karışık (yanlış)

    Karmakarışık Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Birleşik olarak yazılması doğru olan karmakarışık kelimesi farklı örneklerle ele alınabilir.

    ‘’Dün karmakarışık bir rüya gördüm.’’

    ‘’ Kafam son zamanlarda karmakarışık.’’

    Karmakarışık Nedir?

    Karmakarışık 2 farklı anlam üzerinden ele alınmaktadır.

    - Düzensiz, dağınık ve çok karışık,
    - Kararsız, karmaşık ve huzursuz.

     

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