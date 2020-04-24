Karmakarışık Nasıl Yazılır? Karma Karışık Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Karmakarışık Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu'na bakıldığı zaman bu kelimenin doğru yazılışı ‘karmakarışık’ şeklinde yani bileşik olarak göz önüne geliyor. Herhangi bir cümlede amacına uygun şekilde ya da tek başına kullanmak İstediğiniz zaman, bu kelimeyi birleşik olarak değerlendirmemiz gerekir.



Karmakarışık TDK’ya Göre Yazılışı



TDK’ya göre yazılışı ‘karmakarışık’ şeklinde birleşik olan bu kelimeyi pek çok farklı cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Genelde ayrık olarak yanlış yazım üzerinden değerlendirilen bu kelime, Türk Dil Kurumu'na göre birleşik yazılmaktadır.



Karmakarışık (doğru)

Karma karışık (yanlış)



Karmakarışık Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Birleşik olarak yazılması doğru olan karmakarışık kelimesi farklı örneklerle ele alınabilir.



‘’Dün karmakarışık bir rüya gördüm.’’



‘’ Kafam son zamanlarda karmakarışık.’’



Karmakarışık Nedir?



Karmakarışık 2 farklı anlam üzerinden ele alınmaktadır.



- Düzensiz, dağınık ve çok karışık,

- Kararsız, karmaşık ve huzursuz.