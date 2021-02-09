Kartografya Nedir, Neyi İnceler? Kısaca Kartografya Biliminin Tanımı

Kartografya biliminde iki farklı yöntem kullanılır. Bunlardan ilki jeodezi adıyla bilinen yeryüzünü ölçme ve modelleme yöntemidir. 2000'li yılların başından itibaren yaygın bir şekilde kullanılan fotogrametri teknolojisi de harita biliminin gelişmesinde etkili olmuştur.



Kartografya Nedir ve Neyi İnceler?



Kartografya, çizilen haritaları inceler ve karşılaştırma yapar. Geçmiş yıllarda çizilmiş haritalar ile günümüzdekileri karşılaştırır. Harita benzeri çizimleri de inceleyen kartografya biliminde, zamanla doğal ya da beşeri nedenlerden ötürü değişime uğrayan yeryüzü şekilleri de incelenir.



Haritalar fiziki, siyasi, beşeri ve özel haritalar olmak üzere dört ana gruba ayrılır. Kartografya bilimi tüm harita türlerini kapsar.



Günümüzde haritalar birçok farklı bilim dalında kullanılmaktadır. Bu alanda çalışan bilim insanlarına kartograf denir. Kartograflar, tasarladıkları haritaların ve üç boyutlu kabartmaların diğer bilim dalları tarafından kullanılmasını sağlar.



Kısaca Kartografya Biliminin Tanımı



Kartografya, kısaca haritacılık bilimi olarak tanımlanır. Bu bilimin amacı haritaların bilimsel yöntemler kullanılarak çizilmesi ve tamamen doğruyu yansıtmasıdır. Bazı kaynaklara göre ise kartografya sadece bir bilim değil, aynı zamanda bir sanattır.



Diğer tüm bilim dallarında olduğu gibi bu bilimde de kullanılan yöntemler ve teknikler zamanla değişmiştir. Önceleri hata payı yüksek olan haritalar, günümüzde hatasız bir şekilde çizilir.



21. yüzyılda internetin yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte haritaların tamamı internet ortamına aktarılmıştır. Üç boyutlu haritaların tasarlanmasında da kartografya biliminin yöntemleri kullanılır.