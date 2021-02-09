Köşegen Nedir, Ne İşe Yarar? Matematikte Köşegen Nasıl Bulunur?

Merak edilen konular içerisinde köşegen nedir sorusu geliyor. Köşegen özellikle matematikte hem kenar hem de açı noktasında büyük bir öneme sahiptir. Farklı formüller ve hesaplamalar doğrultusunda köşegen hesabı yapılabilir. Aynı zamanda birçok değişik geometrik yapı üzerinde yer alır.

Köşegen Nedir?

Geometrik şekiller üzerinde komşu olmayan iki kenarı birleştiren doğru parçalarına köşegen ismi verilir. Bu doğrultuda köşegenler Komşu olmayan iki kenarı bir araya getirirken, tam tersi kenarlar ise komşu olan iki köşeyi bir araya getirir. Böylece farklı biçimlere ve boyutlara sahip olan değişik geometrik şekiller ortaya çıkar.



Köşegen Ne İşe Yarar?

Köşegenler bir geometrik şekil üzerinde komşu olmayan iki kenarın bir araya gelerek birleşmesini sağlar. Böylece farklı köşegenler bir araya gelerek geometrik şekillerin ortaya çıkmasına olanak verir. Bu da hem açı hem de kenar hesaplaması noktasında önemli bir imkan sunar. Üçgenlerde bütün kenarları birbirine komşu olduğu için köşegen bulunmaz. Aynı zamanda çemberlerde herhangi bir kenar olmadığı için köşegen yer almaz.

Matematikte Köşegen Nasıl Bulunur?

Matematikte köşegeni bulmak için kenar uzunluklarının karesi ele alınır. Bu bir dik üçgenin hipotenüsü olarak ifade edilir ve basit bir temel kavram üzerinden kolayca hesaplanır. Bu doğrultuda köşegen çizildiği vakit örneğin bir kare iki farklı üçgene ayrılır. Her bir üçgenin kenar uzunluklarının karesi alınmak suretiyle, köşegen, yani hipotenüs bulunur. Bunu şu şekilde formül olarak ele almak mümkün;

a² = b² x c ²

Yani b ve c kenarlarının karesi a (hipotenüs) karesine eşittir. Bu şekilde birçok farklı geometrik yapı üzerinden köşegeni bulmak mümkün.