Kpss Alan Bilgisi Nedir? Kpss A Grubu İle B Grubu Arasındaki Fark Nedir?



KPSS başvurularının başlaması ile birlikte adaylar tarafından alan bilgisinin anlamı merak edilmeye başlamıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak olan adayların A grubundan sınava girmesi Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularını çözmeleri gerekmektedir.



KPSS Alan Bilgisi Nedir?



Kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak olan adayların A grubu sınavlarına girmesi gerekir. Bu sınavda Genel Kültür ile Genel Yetenek soruları bulunmaktadır. Bunun yanında kendi alanları ile ilgili alan sınavlarına da girmeleri gerekmektedir.



Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan öğretmen kadrolarına başvuracak olan kişilerin ise Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarının dışında bir de Eğitim Bilimleri sorularını çözmeleri gerekmektedir. Bunun yanında branşlarına uygun olan alan sınavına da girmeleri gerekir. Bu sınav Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ismini almıştır.



KPSS A Grubu ile B Grubu Arasındaki Fark Nedir?



Kamu kurum ve kuruluşlarına atamaların gerçekleşmesi için öncelikle ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavından yeterli puanları almaları gerekmektedir. Kamu görevlerine ilk defa atanacak olan kişiler için A ve B grubu olmak üzere sınav seçenekleri bulunmaktadır.

● A grubu sınavı ile alınan kadrolar Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Başkanlık ile bağımsız genel müdürlüklere bağlı olan kuruluşlar ve bağlı bulunan ortaklıklar ile ilgili kadrolara alımın yapılması amacı ile gerçekleşmektedir.

● B grubunda bulunan kadrolar ise, genel ve özel bütçeli kurumlar, döner sermayeli kuruluşlar, kanun ile kurulmuş olan fonlar, kefalet sandıkları, belediyeler, il özel idareleri, belediyenin kurmuş olduğu birlikler ve bunlara bağlı olan döner sermayeli kuruluşlar şeklinde sıralanabilir.