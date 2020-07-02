KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT sınav başvuruları alınmaya devam ediyor! KPSS Lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

KPSS Lisans başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. Binlerce adayın merak içerisinde beklediği Lisans başvuruları 30 Haziran tarihinde ÖSYM tarafından alınmaya başladı. Başvuru işlemlerini henüz yapmayan adaylar KPSS Lisans başvuru kılavuzunu ve başvuru ücretlerini araştırmaya devam ediyor. Uzun süren eğitim hayatlarının ardından Üniversitelerin Lisans bölümlerinden mezun olmuş veya mezuniyet durumu olan adaylar KPSS başvurusunda bulunabiliyor. Devlet kadrolarında mesleklerini icra etmek, memur veya öğretmen olarak atanabilmek isteyen adaylar KPSS başvurusu nasış yapılır, başvuru ücreti ne kadar sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İşte merak edilen o soruların yanıtları...

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KPSS başvuru işlemleri ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre işlemleri ile başvurularını yapabilecek. ÖSYM'nin sisteminde geçerli fotoğrafı bulunmayan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile 30 Haziran- 13 Temmuz tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilecek.

KPSS LİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020 tarihinde 10:15'te

KPSS Eğitim Bilimleri sınavı 6 Eylül 14:45'te

KPSS Alan Bilgisi 1. Oturum 12 Eylül 2020

KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu 12 Eylül 2020 14:45'te

KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu ise 13 Eylül 2020 10:15'te başlayacak.

KPSS ÖABT sınavı ise 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek

KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL