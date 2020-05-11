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    HaberlerEğitim Haberleri KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu?
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    11.05.2020 - 10:38 |

    KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu?

    ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce öğrenci KPSS başvurularının hangi tarihler arasında alınacağını araştırmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında birçok sınavın yapılacağı tarihte değişiklik yapılmasının ardından KPSS sınav tarihleri de değiştirildi. Peki ÖSYM tarafından KPSS başvuruları ne zaman alınacak?

    KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu?

    KPSS başvuruları ne zaman alınacak sorusu adaylar tarafından merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce adayın katılım sağlayacağı KPSS sınavının yapılacağı tarihlerin ertelenmesinin ardından ileri bir tarihe ertelenmişti. KPSS sınav tarihlerinde yapılan değişikliklerin ardından sınava girecek olan adaylar başvuruların hangi tarihler arasında alınacağını merak içerisine araştırmaya başladı. Peki KPSS sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

    KPSS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

    2020 KPSS başvurularının alınacağı tarihlere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı

    KPSS NE ZAMAN?

    KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) : 06.09.2020

    KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12.09.2020

    KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13.09.2020

    KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20.09.2020

    KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ön Lisans : 25.10.2020

    KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ortaöğretim : 22.11.2020

    KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27.12.2020

    Burası İstanbul... Yunuslar izleyenleri mest etti!İstanbul Boğazı'nı son günlerde mesken tutan Yunus balıkları bu sefer Kadıköy sahilde görüldü. Sahildeki insanlara adeta gösteri şöleni yapan Yunuslar renkli görüntülere sahne oldu.
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