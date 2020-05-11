KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu?

KPSS başvuruları ne zaman alınacak sorusu adaylar tarafından merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce adayın katılım sağlayacağı KPSS sınavının yapılacağı tarihlerin ertelenmesinin ardından ileri bir tarihe ertelenmişti. KPSS sınav tarihlerinde yapılan değişikliklerin ardından sınava girecek olan adaylar başvuruların hangi tarihler arasında alınacağını merak içerisine araştırmaya başladı. Peki KPSS sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2020 KPSS başvurularının alınacağı tarihlere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) : 06.09.2020

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12.09.2020

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13.09.2020

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20.09.2020

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ön Lisans : 25.10.2020

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ortaöğretim : 22.11.2020

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27.12.2020