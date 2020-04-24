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    24.04.2020 - 01:32 |

    Kronik Ne Demek? Tdk'ya Göre Kronikleşme Nedir, Ne Anlama Gelir?

    Kronik, günümüzde sıklıkla duyduğumuz kelimelerden biridir. Hemen hemen her konu hakkında kullanılabilen bu kelime hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi misiniz? Kelimenin anlamını öğrenerek, kullanıldığı cümleyi anlayabilir, siz de kelimeyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kronik kelimesinin anlamını öğrenek kronikleşmenin ne anlama geldiğini de bulabilirsiniz. İşte, merak edilen tüm detaylar.

    Kronik Ne Demek? Tdk'ya Göre Kronikleşme Nedir, Ne Anlama Gelir?

    Kronik kelimesinin iki anlamı vardır ve bu iki anlamı birbirinden oldukça farklıdır. İlk önce en çok kullanılan anlamının bilgisi verilecektir.

    Kronik Ne Demek?

    Kronik sözcüğü kelime anlamı ile bir hastalığın uzun süre devam etmesi, müzmin, uzun süre devam eden demektir. İkinci anlamı ise, olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vakayinamedir.

    TDK'ya Göre Kronik Nedir?

    TDK'ya göre kronikleşme, kronikleşmek işidir, yani bir durumun ya da olayın kronik hale gelmesidir şeklinde açıklanabilir. Eğer bir durum uzun süre devam ediyorsa, seyri devam eden ve etmeye devam edeceği düşünülen bir durumsa, kronikleştiği söylenebilir. Özellikle hastalıklar için (örneğin; kronik astım), kronik kelimesinin kullanımı yaygındır. Bir hastalığın süresinin dört haftadan uzun sürmesi de TDK'ya göre hastalığın kronik olması için yeterlidir.

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