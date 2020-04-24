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    24.04.2020 - 21:17 |

    Kült Ne Demek? TDK'ya Göre Kült Nedir, Ne Anlama Gelir?

    Kült kelimesi günlük hayatta sıkça karşımıza çıkar. Kelimenin kökeni aslında çok eskilere dayanır. Kült kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenerek, günlük hayatınızda konuşurken ya da yazarken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sizleri çin kült kelimesine ait anlam detaylarını hazırladık.

    Kült Ne Demek? TDK'ya Göre Kült Nedir, Ne Anlama Gelir?

    Kült kelimesi Fransızca kökenlidir. (bakınız culte). Kelimenin Latince kökenli olduğuna inanılmaktadır. Kült kelimesi birbirinden farklı iki anlam taşımaktadır.

    Kült Nedir?

    Kült kelimesi, tapma, tapınma, dini tören, ibadet ve ayin anlamlarını taşıdığı gibi belirli bir dönemde olağanüstü bir ilgi ile karşılaşan filmler için de kullanılır. Hatta popüler kültürde ilk anlamından daha fazla ikinci anlamı ile kullanılmaktadır. Daha önce o film için kült bir film diyorlar cümlesini çok defa duymuşsunuzdur. Peki, sizin için kül filmler hangileri? Bir filmin kült film haline gelmesi aslında ulaştığı kitlelerin genişliği ile doğru orantılıdır.

    TDK'ya Göre Kült Nedir?

    TDK'ya göre de kült kelimesi iki ayrı anlam taşır. Bunlardan ilki, din ve yerel özellikler taşıyan dini törenlerdir. İkincisi ise belirli bir dönemde aşırı ilgi gören film ve benzeri olarak açıklanmıştır.

     

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