Küpe Sorgulama: E-Devlet Üzerinden Büyükbaş Hayvan Sorgulama Nasıl Yapılır?

Gelişen teknolojik şartlar ile hayvancılık ve hayvan alıp satma işlemleri daha güvenli ve kaliteli bir şekilde yapılabilmektedir. Küpe numaraları verilen hayvanların cins, ırk, köken ve sahip bilgilerine ulaşmak için küpe sorgulamak gereklidir.

Küpe Sorgulama Nedir?

Hayvanlar üzerinde uygulanan küpe numaraları ile hayvanların soyu ve kimliği sahibi hakkındaki bilgilere ulaşmak mümkün hale gelmektedir. Hayvanların doğumunu bildirdikten itibaren kulaklarına takılan numaralar ile sayımları ve kimlik bilgileri devlet tarafından takip edilebilmektedir. Hayvanların satılması veya alınması durumunda kayıtları da kişinin üzerine devir olmaktadır.

Aynı zamanda bir yerleşim biriminde kaç sayıda hayvan olduğu hangi cins ve ırkta hayvan yetiştiriciliği yapıldığı takip edilebilmektedir.

E Devlet Uygulaması Üzerinden Büyükbaş Hayvan Sorgulama Nasıl Yapılır?

E devlet uygulamasının gelişmesi ile vatandaşlara sağlanan birçok hizmete erişim kolaylıkla yapılabilmektedir. Uzun yazışmalar yapılmadan internet ortamında var olan hayvan bilgilerine ulaşmak da kolay hale gelmiştir.

E devlet şifresi ile vatandaşlık numarası girilerek www.turkiye.gov.tr adresinden kişinin üzerine kayıtlı hayvan bilgilerine ulaşması mümkündür. E devlet uygulamasına girilerek arama butonuna basılarak Tarım ve Hayvan Bakanlığının sitesine girilir. Orada açılan sayfada büyükbaş veya küçükbaş küpe sorgulama üzerinden hayvanların küpe bilgilerini sorgulayarak istenilen bilgilere erişmek mümkündür.

Kişinin üzerine kayıtlı hayvan bilgisini sorgulayabildiği gibi hayvan destekleme bilgilerine de ulaşması mümkündür. Hayvan satın almak isteyen kişiler de bu bilgiler sayesinde kayıtlı olan hayvanları satın alabilmektedirler.