Kutsal İttifak Nedir? Kutsal İttifak Kimler Arasında Ve Neden Kurulmuştur?

Devletlerin daha çok birbiri ile yapmış oldukları ve daha çok savaşlarda geçerli olan anlaşmalara ittifak denilmektedir. Osmanlı devleti karşısından da birkaç Avrupalı devlet ve Rusya tarafında kutsal ittifak durumu meydana gelmiştir.

Kutsal İttifak Nedir?

Kutsal ittifak Osmanlı devletinin Viyana şehrini kuşatması ile ortaya çıkmış oldukça doğal bir tarih sonucu olarak bilinmektedir. Osmanlı devleti Viyana’yı kuşatmasının ardından birçok devlet ve komutan tarafında ihanete uğramıştır. Tuna boyaları ve tuna nehrini tutmayan Kırım hanlığı nedeniyle Osmanlı ordusu viyana önlerinde arkadan baskın yemiştir.

Bu durum sonucunda Osmanlı devleti iki ateş aracında kalmıştır. Merzifonlu Kara Mustafa paşanın da orduyu iyi yönetememesi nedeni ile Belgrad’a kadar çekiliş başlamıştır. Belgrat’ta savaşın kaybedilmesinden sorumlu olan paşa askerler tarafında idam edilmiştir. Bunun üzerine direkt Osmanlı ordusu bir tür savunma oluşturmuştur. Venedik, Rusya ve Avusturya Macar devleti tarafından Osmanlı’ya karşı bir kutsal ittifak oluşmuştur. Bu dörtlü birleşme ile Osmanlı devletine saldırılar gerçekleşmiştir.

Kutsal İttifak Kimler Arasında ve Neden Kurulmuştur?

Kutsal ittifakın kurulmasının nedeni Osmanlı ordusunun bir anlığına bozguna uğraması olmaktadır. Bu bozgun sonrasında daha çok toprak koparıp Osmanlı devletine saldırmak birçok devlete mantıklı gelmiştir. Kutsal ittifak Venedik, Rusya, Avusturya Macar devleti ve Ceneviz devleti arasında olmuştur. Osmanlı devletini Belgrad sınırlarına çekilene kadar oldukça fazla zarar vermişlerdir.