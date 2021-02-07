La Tahzen Ne Demek? La Tahzen İnnallahe Meana Cümlesinin Türkçe Anlamı Nedir?

La Tahzen olumsuzluk belirten bir kelimedir. La ekinin Arapçadaki olumsuzluk eklerinden biri olmasından bu özellik anlaşılır. Tahzen kelimesinin Türkçe karşılığı ise üzülmektir.



La Tahzen Ne Demek?



la Tahzen kelimesinin Türkçe karşılığı "üzülme"’dir. La eki Arapçada olumsuzluk bildirir. Tahzen kelimesi de üzülmek anlamındadır.



Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin bir şiirinin adı La Tahzendir. Bu şiir dolayısıyla da ülkemizde kelimenin kullanımına sık rastlanır.



La Tahzen İnnallahe Meana Cümlesinin Türkçe Anlamı Nedir?



İslam Peygamberi Hz. Muhammet, Medine'ye hicret ederken Sevr Mağarasında bulundukları sırada yanında bulunan dostu Hz. Ebubekir'e "La Tahzen İnnallahe Meana" demiş ve bu sözün hikayesi günümüze kadar gelmiştir. Bu cümlenin Türkçe meali, "Üzülme, Allah bizimledir." şeklindedir.