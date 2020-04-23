Laboratuvar Nasıl Yazılır? TDK Sözlükte Laboratuar Mı Yoksa Laboratuvar Olarak Mı Yazıyor?

Türkçede telaffuz yapılırken zorlanılan kelimelerin genellikle yazımında da bazı hatalar yapılmaktadır. Laboratuvar terimi de yazım hatası yapılan terimler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda kelimenin laboratuar şeklinde yazıldığı da görülmektedir.

Laboratuvar TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu sözlüğü, laboratuvar terimi için oldukça detaylı bir açıklama yapmaktadır. Buradan görüleceği üzere laboratuvar kelimesi aradaki “r” harfiyle birlikte yazılmaktadır.

Laboratuvar Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Yazılı örneklerde hem laboratuvar hem de laboratuar yazımları yer almaktadır. Her iki yazım için de aşağıda farklı örneklere bulunmaktadır.

- Bu okul laboratuvar açısından oldukça geniş olanaklara sahip. (Doğru)

- Laboratuar dersleri uygulamalı kategori içerisinde yer alıyor. (Yanlış)

Laboratuvar Nedir?

Laboratuvar; bilim dalları ile ilgili araştırmaların yapıldığı, ayrıştırma ve birleştirme yöntemlerinin kullanıldığı özel donanımlı yerdir.