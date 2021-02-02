Lgs Nedir? Lgs Sınavına Kimler Girebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde her sene düzenlenen LGS sınavı, öğrencilerin hangi okullarda okuyacağı konusunda büyük bir öneme sahiptir. Aynı şekilde her yıl milyonlarca öğrencinin girdiği bu sınav, LGS nedir sorusu altında pek çok kişinin de araştırdığı konular içerisinde geliyor.

LGS Nedir?

LGS uzun adıyla liseye geçiş sınavı olarak bilinmektedir. 2018-2019 tarihleri arasında yürürlüğe giren LGS, pek çok öğrencinin geleceğini tahmin etme açısından en önemli sınavlardan biridir. Ortaöğretim son öğrencilerinin giriş yaptığı bu sınav, milyonlarca öğrencinin hangi lisede okuyacağını tayin etme noktasında öne çıkıyor. Bu bağlamda ortaokul öğrencileri için %70 sınav puanı ile beraber %30 ise diploma notu üzerinden liseye geçiş puanı hesaplanır. Bu sayede öğrenciler elde ettikleri puan ortalaması ile beraber, yapacakları tercih ile beraber gitmek istediği liseyi seçme imkânı elde ederler.

LGS üzerinden iki farklı tip yerleştirme düzeni gerçekleştirilir. Bunlardan biri LGS sınavı ile beraber alınacak puan üzerinden yerleştirmedir. Bir diğeri ise sınavsız bir şekilde, adrese dayalı yerleştirme sistemi olarak öne çıkıyor. Herkes sistemde sınav ile beraber ele alınmak suretiyle duruma bağlı olarak değerlendirilir. Böylece orta öğretim mezunu öğrenciler hangi kurum üzerinden liseye gideceklerini öğrenir.

LGS Sınavına Kimler Girebilir?

Merak edilen konular içerisinde LGS sınavına kimlerin girebileceğidir. Genel olarak ortaöğretim 8. sınıf öğrencileri bu sınava girmeye hak kazanır. 8. sınıfın tamamlanması ile beraber gerçekleşen LGS sınavı neticesinde, öğrenci aldığı puan üzerinden liseye geçiş sağlar. Tabii mutlaka örgün öğretim kurumu içerisinde kayıtlı olmak ve bu kurumu çerçevesinde okumak en önemli şarttır. Zaten örgün öğretim mecburi olduğu için, milyonlarca öğrenci LGS sınavına giriş hakkını elde eder.

İki oturum halinde gerçekleşen LGS Sınavı farklı saat dilimlerinde ele alınır. 1. oturum saat 09.30 itibariyle başlarken, diğeri ise 11.30 itibarıyla gerçekleştirilir. Öğrenciler Matematik, Fen bilimi, Din Kültürü, Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile beraber yabancı dil konuları üzerinden sınava tabi tutulurlar. Test üzerinden gerçekleştirilen bu sınavı ile beraber 8. sınıf öğrencileri girecekleri ve okuyacakları liseyi kazanır. Özellikle çocuklarının iyi bir lisede okumasını isteyen pek çok anne ve baba, bunun için evlatlarına yıl boyunca özel eğitim sağlamaktadır.