LGS’de 3 yanlış, 1 doğruyu götürecek

Pek çok öğrenci bugünden itibaren doğru ve yanlışlarını bulup, puanlarını hesaplamaya çalışacak. Peki, puanlama nasıl olacak? Bilfen Okulları Bilişim Teknolojileri Müdürü Güray Kaymaz, LGS puan hesaplamasıyla ilgili ayrıntıları paylaştı:



Sınavdaki 6 dersin ayrı ayrı doğru, yanlış ve boş cevapları bulunur. Her ders için 3 yanlış cevabın 1 doğru cevabı götürmesiyle net puanlar hesaplanır. Bu sadece 3 ve katı olan yanlış cevapların doğru cevaplardan düşüleceği anlamına gelmez. Yanlış sayısı ne olursa olsun aynı oranda doğru cevaplardan düşürülür. Örneğin 1 yanlış cevap 0,33 doğru cevabı, 2 yanlış cevap 0,66 doğru cevabı götürür. Yanlışlar çıkarıldıktan sonra kalan doğru cevaba net ya da ham puan denir.



Her ders için sınava giren tüm öğrencilerin ham puan (net) ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanır. Her öğrencinin her bir dersi için o dersteki ham puanı, dersin genel ortalaması, standart sapması ve ders için belirlenen katsayı kullanılarak ağırlıklı standart puanlar hesaplanır. Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin katsayısı 4; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil derslerinin katsayısı 1’dir.



Her öğrenci için derslerin ağırlıklı standart puanları toplanarak öğrencilerin toplam ağırlıklı standart puanları hesaplanır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya Yabancı Dil dersinden muaf olan öğrenciler için muaf oldukları bu derslerin standart puanı, muaf oldukları ders dışındaki derslerden öğrencinin aldığı puanlar ve bu derslerden alınabilecek en büyük puanlar oranlanarak hesaplanır.



Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puanları en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olacak şekilde bir puan dağılımına dönüştürülerek Merkezi Sınav Puanları (MSP) hesaplanır. MSP, merkezi yerleştirmede kullanılan puandır. LGS’de iki oturumdan birine girmeyen öğrencinin MSP’si hesaplanmaz.



LGS’de Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin Türkiye ortalamaları genelde diğer derslere daha düşük çıkmakta. Bu, derslerdeki her bir doğru cevabın puan karşılığının daha yüksek olduğu anlamına gelir. Yine Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe derslerinin katsayısının 4 olması da bu derslerin puan ağırlığının daha yüksek olmasını sağlar. Ancak okullara merkezi yerleştirme yapılırken puanlardaki virgülden sonraki basamaklar dahi belirleyici olmakta binde birlik puanlar dahi değerli hale gelmekte. Bu nedenle tüm dersler önemli.



Sınava itiraz için 5 gününüz var



Soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanmasından itibaren itirazlar, en geç 5 iş günü içinde https://odsgm.meb.gov.tr adresinde yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.



Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için anlaşmalı bankaların şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmekte.



2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 günlük dava açma süresini durdurmamakta.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.



Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.



