Mahlep Nedir, Nerede Satılır? Mahlep Faydaları Ve Kullanıldığı Alanlar

Mahlep; halk dilinde taş kirazı, İdris ağacı, meltem, kokulu kiraz gibi adlarla da bilinir. Bu baharat türü, genellikle hamur işleri için kullanılmaktadır. Mahlep; kandil simidinde çokça kullanılır. Mahlebin, insan sağlığı açısından çok fazla yararları bulunmaktadır. Mahlebin görünümü; bademi andırır.



Mahlep Nedir?



Mahlep; mahlep ağacından elde edilen bir baharat olarak belirtilebilir. Mahlep ağacının meyvesinin çekirdeklerinin öğütülüp toz halini almasına mahlep ismi verilmektedir. Mahlep çekirdekleri; hoş kokuya sahip olup tatlı yağ içermektedir. Mahlep; kozmetik sanayisinde losyon ve deodorant üretimi için kullanılmaktadır. Mahlep; diyare ve ağrı kesici özelliklere sahip olan ve insan sağlığı açısından çok faydalı bir baharat şeklinde tanımlanabilir.



Mahlep Nerede Satılır?



Mahlebin aktarlarda satıldığını belirtmek mümkündür. Mahlep almak isteyenler, aktarlardan temin edebilirler. Bunun dışında mahlebi marketlerden almak da mümkün.



Mahlep Faydaları



Mahlebin faydaları;



- Mahlep, güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bu yüzden kalp- damar hastalıklarını önlemede çok etkilidir.

-Mahlebin hem karın ağrılarına hem de böbrek sancısına iyi geldiği bilinir.

- İdrar söktürücüdür.

- Balgam söktürücüdür.

- Karaciğer, nefes darlığı ve astım hastalıklarına da iyi gelmektedir.

- Mahlep; günlük kalsiyum gereksiniminin yüzde 16'sını karşılamakta olup kemik gelişimine katkı sağlar.

- Enerji ve kuvvet veren özelliklere sahiptir.

- Mahlebin nişasta oranı oldukça azdır. Bu yüzden anti-diyabetik özelliğe sahiptir. Mahlep, şekerin düşmesine de destek olur.

- Mahlebin içerisinde yer alan linolenik asitler; monositik lösemi hücrelerine karşı güçlü özellikler göstermektedir.



Mahlebin Kullanıldığı Alanlar



Mahlep; hamur işleri için kullanılan ve aromatik bir tat katan baharat çeşididir. Bununla beraber poğaça, tuzlu kurabiyelerde ve çöreklerin içerisinde çok sık kullanılır. Mahlep, kurabiyelere çıtırlık kazandırır. Kandil simitlerinde çok sık kullanılan mahlebin, keskin bir lezzetinin olmasından ötürü ölçülü bir şekilde kullanılması gerekmektedir.



Mahlep; yemeklerin içerisinde de kullanılmaktadır. Bununla beraber helva ve pilavların içerisinde kullanıldığı belirtilebilir. Oldukça eski zamanlardan beri ilaç şeklinde kullanıldığını söylemek mümkün olacaktır. Mahlep; kış mevsiminde ortaya çıkan solunum yolu enfeksiyonlarına karşı oldukça iyi gelmektedir. Solunum yolu enfeksiyonlarından kurtulmak için; bir bardak ılık süt içerisine bir tutam mahlep ve bal ilave ederek tüketmek faydalı olacaktır.