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    26.11.2020 - 13:59 |

    Mal Canın Yongasıdır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Mal canın yongasıdır ne demek? Bu atasözünü internet ortamında, televizyonda ve arkadaş ortamlarında sıklıkla duymaktayız. Mal canın yongasıdır atasözünü sık duymakla birlikte ne anlama geldiğini bilmeyenler olabilmekte. Merak edenler için mal canın yongasıdır atasözünün anlamı nedir? TDK’ye göre ne anlamdadır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

    Mal Canın Yongasıdır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

     Mal canın yongasıdır, hayatımızın her anında karşımıza çıkabilecek atasözlerinden bir tanesidir. Atalarımızdan bizlere kalmış ve günümüze kadar gelmiş olan can malın yongasıdır atasözü, bir kişinin bir eşyasına gelen zarardan, kendi canına gelmişçesine acı duyar manasına gelmektedir.

     Mal Canın Yongasıdır Atasözünün Anlamı Ne Demek?

     Can her şeyden kıymetlidir. Mal ise canın bir parçasıdır. Bu sebepten büyük zorluklar yaşayarak elde edilen mal, cana yakın bir değer taşımaktadır. Türk Dil Kurumu resmi sitesinde can malın yongasıdır atasözünü “İnsan, bir malına gelen zarardan, canına gelmişçesine acı duyar” şeklinde açıklamıştır.

     Kısaca Atasözü Açıklaması

     İnsan hayatını ancak mal ile devam ettirebilir. Ağacı dışardan gelebilecek tehlikelerden koruyan nasıl kabuğuysa, İnsanın başına gelebilecek sıkıntılardan, zorluklardan korunması da mal ile mümkündür. Bu açıdan bakıldığında mal canın bir parçası gibidir. Kişi malına bir zarar geldiğinde canından bir parçaya zarar gelmiş gibi üzülür.

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