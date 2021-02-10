Mecelle Nedir? Mecellede Fıkıh Nasıl Tanımlanmıştır?

Mecellenin birçok maddesi bizzat Ahmet Cevdet Paşa tarafından kaleme alındı. Tam adı Mecelle-i Ahkam-ı Adliye olan hukuk kuralları, 1926 yılında yürürlükten kaldırılmıştır.



Mecelle Nedir?



Mecelle, hem genel hem de özel hukuk kurallarını içeren kitaptır. Ahmet Cevdet Paşa'nın başkanı olduğu bir komisyon tarafından düzenlenip sınıflandırılan maddeler, sadece hukuki değil sosyolojik tespitler de içerir.



Örneğin: ''Def-i mefasid celb-i menafiden evladır'' maddesi, hayatın her alanında uygulanabilecek bir kuraldır. Öncelikli olarak toplumun içerisinde huzursuzluğa ve iç karışıklığa neden olan şeylerin yok edilmesi gerektiği anlamına gelir.



''Şek ile yakin zail olmaz'' maddesinde ise kanıtlarla varılmış bir hükmün şüphe ile bozulamayacağı ifade edilir. Mecelle, başta Filistin, İsrail ve Ürdün olmak üzere birçok Ortadoğu ülkesi tarafından 1950'li yıllara kadar kullanılmıştır.



Mecellede Fıkıh Nasıl Tanımlanmıştır?



Fıkıh, Mecellenin ilk maddesinde tanımlanmıştır.



''İlm-i fıkıh, mesail-i şeriyye-i ameliyyeyi bilmektir.''



Fıkıh kelimesi günümüzde İslam Hukuku anlamında kullanılmaktadır. Mecellede ise meselelerin ameli yönünü, yani iç yüzünü bilmek şeklinde tanımlanmıştır. İslam hukukunda tüm yöntemlerin temel amacı haklı ile haksızı ayırmak, suçu kanıtlarıyla birlikte ispat etmektir. Bunun için izlenmesi gereken yöntemler vardır.



Mecellenin bir diğer maddesinde ise ''içtihad ile içtihad bozulmaz'' ifadesi geçer. İçtihad, Kuran ve hadislerden faydalanarak hükme varmak demektir. Bu maddelere göre bir hukukçu, her zaman objektif olup sadece gerçeği ortaya çıkarmalıdır.