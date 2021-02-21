Mehdi İsminin Anlamı Nedir? Mehdi Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni Arapça olan Mehdi ismi erkek çocuklar için kullanılan güzel bir addır. Farklı anlamlara sahip olması ile beraber dini açıdan anlamının daha ön plana çıktığı söylemek mümkün.



Mehdi Ne Demek?



Birçok anne ve babanın ilgisini çekmeye başlayan Mehdi isminin anlamı merak ediliyor. Erkek çocukları için yakışan bir isim olması üzerinden internette anlamı araştırılan isimler içerisinde geliyor.



- Kendisine rehberlik edilen

- Allah tarafından Hidayet verilmiş olan

- Doğru yolu tutan



Böylesi önemli ve farklı anlamları ile beraber çocuklar için kullanılabilecek güzel isimler içerisinde geliyor. Özellikle İslami yönden anlamı ve güzel bir okunuş sunması eşliğinde erkek çocukları için değerlendirilebilir. Günümüzde popüler isimler arasına girmiş durumda.



Mehdi İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kökeni Arapça olan ve Müslümanlar için önemli bir isim olarak öne çıkan Mehdi isminin, Kur'an'da geçip geçmediği merak ediliyor. Mehdi ismi Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir isimdir. Hem kelime anlamı olarak hem de isim anlamı kapsamında geçer. Özellikle yukarıdaki anlamları üzerinden değerlendirilen ve geçen bir isim olduğunu söylemek mümkün. Bu güzel isim tek başına kullanılabilir veya başka isimler üzerinden de güzel bir bütünlük sağlanabilir.