Menşei Ne Demek? (Tdk) Menşei Prc, Tm Ve R Terimleri Neyi İfade Eder?

Menşei, Arapça kökenli olup dilimize geçmiş birçok sözlükten bir tanesidir. Eğer sözcüklerle aranızın iyi olmasını istiyorsanız kökeni yabancı olan kelimeleri doğru analiz etmek gerekir.



Menşei Ne Demek? (TDK)



Türk Dil Kurumu'na göre menşei, başlangıç demektir. Yani herhangi bir şeyin başlangıç noktasını ifade eder. Bu anlam bir şeyin çıktığı yer, çıktığı tarih ya da değeri anlamlarını kapsar. Genellikle paketli ürünler üzerinde bu kavrama hangi ülkede üretildiğini belirtmek için yer verilir.



Menşei Prc, Tm ve R Terimleri Neyi İfade Eder?



Menşei Prc kavramı bir ürünün Çin'de üretildiğini, Tm kavramı ticari marka, R kavramı ise tescilli marka anlamına gelmektedir.