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    HaberlerEğitim Haberleri Menşei Ne Demek? (Tdk) Menşei Prc, Tm Ve R Terimleri Neyi İfade Eder?
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    07.02.2021 - 21:15 |

    Menşei Ne Demek? (Tdk) Menşei Prc, Tm Ve R Terimleri Neyi İfade Eder?

    Bazı terimler yabancı bir dilden bizim dilimize geçerek yaygın olarak kullanılır. Ancak kelime yabancı köklü olduğu için anlamını bilmek zor olabilir. Bu yüzden en doğru kaynak olan TDK üzerinden kelimenin hem doğru yazımına hem de anlamına bakılmalıdır. Menşei sözcüğü de çoğu kişiye hem kulak aşinalığı gelip hem de tam anlamı bilinmeyen bir sözcüktür. İşte, merak edilen tüm detaylar.

    Menşei Ne Demek? (Tdk) Menşei Prc, Tm Ve R Terimleri Neyi İfade Eder?

    Menşei, Arapça kökenli olup dilimize geçmiş birçok sözlükten bir tanesidir. Eğer sözcüklerle aranızın iyi olmasını istiyorsanız kökeni yabancı olan kelimeleri doğru analiz etmek gerekir.

    Menşei Ne Demek? (TDK)

    Türk Dil Kurumu'na göre menşei, başlangıç demektir. Yani herhangi bir şeyin başlangıç noktasını ifade eder. Bu anlam bir şeyin çıktığı yer, çıktığı tarih ya da değeri anlamlarını kapsar. Genellikle paketli ürünler üzerinde bu kavrama hangi ülkede üretildiğini belirtmek için yer verilir.

    Menşei Prc, Tm ve R Terimleri Neyi İfade Eder?

    Menşei Prc kavramı bir ürünün Çin'de üretildiğini, Tm kavramı ticari marka, R kavramı ise tescilli marka anlamına gelmektedir.

     

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