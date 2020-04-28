Mürid Ne Demek? Tdk'da Mürit Ve Müritlik Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında mürit kelimesi, ‘Bir tarikat şeyhine bağlanmak suretiyle ondan gizemciliği öğrenen, onun öğretisini yaymak için uğraşan kişi’ biçiminde ifade edilmektedir.



Mürid Ne Demek?



Bir tarikat mensubu olarak şeyinin öğretilerini öğrenmek ve aynı zamanda bunları yaymak için çalışan kimseler adına mürit denmektedir. Bu tarikatlar pek çok farklı amaç doğrultusunda kurulmakta ve çalışma göstermektedir. Dini amaçlı olabilir ya da herhangi bir konu veya inancı doğrultusunda ele alınabilir. Bu tarikat içerisinde şeyhinin öğretilerini anlamaya çalışan ve yayan kişiler için ise mürit denir.



TDK'da Mürit ve Müritlik Kelimelerinin Anlamı Nedir?



TDK’da müritlik, ‘mürit olma durumu’ biçiminde ifade ediliyor. Diğer bir deyişle herhangi bir tarikata üye olan şeyhinin öğretilerini öğrenmek için katılım gösteren kişilere söylenir. Bu öğrendiklerini ise zaman içerisinde farklı kesimlere yayma görevini üstlenir. Genel olarak mürit ile beraber müritlik kelimesi birbirleriyle benzerlik göstermektedir.



Her iki kelime de aynı anlamı ifade etmekte ve herhangi bir tarikata üye olan kişileri temsil etmektedir.



‘’O tarikatın birçok müridi bulunuyor.’’



‘’Müritlik yapabilmek için belli başlı bazı kriterleri taşımak ve kurallara uymak gerekir.’’



Bu şekilde farklı cümleler ile beraber mürit ile müritlik kelimelerini tek başına da kullanabilirsiniz.