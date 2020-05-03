Müstakbel Ne Demek? Tdk'ya Göre Müstakbel Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman müstakbel kelimesi, ‘ileri bir tarihte olacak olan, bulunan’ şeklinde ifade edilmektedir. Gelecekteki anlamı üzerinden de tabir etmek mümkün.



Müstakbel Ne Demek?



Müstakbel kelimesi Türk Dil Kurumu açısından, ‘gelecekteki ya da ile bir tarihte olacak durum’ anlamı ile ifade edilir.



‘’Müstakbel eşim.’’



Bu cümlede olduğu gibi gelecekte evlenecek kişiyi tanıtan birey olarak anlatılmaktadır. Bazı zamanlar yanlış kullanılan bir kelime olduğunu da söylemek mümkün. Zira evlenmiş olan kişiler de eşini tanıtırken bu sözcüğü kullanabiliyor.



TDK'ya Göre Müstakbel Kelimesinin Anlamı Nedir?



İleri bir tarihte beklenen ve gelecek olarak TDK’ya göre müstakbel kelimesi bizi karşılıyor. Kişi ya da durum ile beraber pek çok farklı olgu adına bu kelimeyi değerlendirmek mümkün.



‘’Nasfet ve merhamet dilenmek gibi bir prensip yoktur. Türk milleti, Türkiye'nin müstakbel çocukları, bunu, bir an hatırından çıkarmamalıdırlar.’’ Mustafa Kemal Atatürk



Bu cümlede olduğu gibi pek çok farklı şekilde müstakbel kelimesini kullanmak mümkündür. Özellikle günümüzde yaygın olarak gelecektekini tanıtmak amaçlı kullanılan bir sözcük şeklinde öne çıkıyor. Ancak çoğu zaman yanlış kullanılabilmekte ve evli kişiler de eşini tanıtırken bunu söyleyebilmektedir. Ancak bu yalnızca gelecekteki bir durum için söylenebilecek kelime olarak değerlendirilir.