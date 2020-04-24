Müteahhit Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Mütahit Mi Yoksa Mütaahit Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu ile beraber ele alındığında bu kelimenin doğru yazılışı ‘müteahhit’ biçiminde geçmektedir. Özellikle harf hataları ile beraber çok sık yanlış şekilde kullanılan kelimelerden biri olarak öne çıkıyor.



Müteahhit TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Bu kelimenin tdk'ya göre doğru yazılışı ‘müteahhit’ şeklinde yer almaktadır. Hem okunuşu hem de yazılışı kapsamında aynı biçimde değerlendirebilirsiniz.



Müteahhit (doğru)

mütaahit (yanlış)

mütahit (yanlış)



Müteahhit Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Müteahhit kelimesinin doğru yazılışı ile beraber cümle içerisinde örneklendirmek gerekirse;



‘’Kentsel dönüşüm adına müteahhit ile anlaşma sağladı.’’

‘’Müteahhit bu projeden çekildiğini açıkladı.’’



Müteahhit Nedir?



Müteahhit kelimesi anlam açısından ticaret ya da yapımla ilgili olan bir işi başkası yerine gerçekleştiren kişi olarak tabir edilmektedir. Doğru yazılışı ve anlamı ile beraber değişik zamanlarda cümle içerisinde kullanabilirsiniz.