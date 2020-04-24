Naif Ne Demek? TDK'ya Göre Naif Nedir, Ne Anlama Gelir?

Latince'den (navitus) günümüze evrilerek gelmiş olan naif kelimesi, aynı zamanda İngilizcede 'naive' ve Fransızcada naif olarak kullanılmaktadır. 'Sade ve doğal ' anlamına gelmektedir.



Naif Ne Demek?



Türkçede deneyimsiz, doğal, saf, sade anlamlarını taşımakta olan naif kelimesi, bir sıfattır ve genellikle bir kişiden bahsederken kullanılır. O kişinin doğal ve sade olduğunu anlatmaya yarar. Aynı zamanda, sanatsal çalışmalarda da sıklıkla kullanıldığını görmekteyiz. Örnek cümle olarak ; 'Ne kadar naif bir hanım' veya 'çok naif bir eser'.



TDK'ya Göre Naif Nedir, Ne Anlama Gelir?



TDK'ya göre bakıldığında, yapmacık olmayan, kendinden beklenildiği gibi, doğal anlamları taşımakta olan naif kelimesi, katıksız, doğada bulunduğu gibi, mantık kurallarına uygun olan anlamlarına da gelmektedir. En çok kullanılan anlamı (doğal) esas alındığında, natürel kelimesi ile aynı anlamı taşımakta olduğunu görmekteyiz.