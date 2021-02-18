Nefise İsminin Anlamı Nedir? Nefise Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Nefise Arapça kökenli bir isimdir. Arapçada hem isim hem de kelime anlamı üzerinden yaygın kullanılır. Aynı zamanda Türkçe de ise direkt olarak isim anlamı ile beraber değerlendirilen ve kız çocuklar için kullanılan bir addır.



Nefise Ne Demek?



Sevilen ve değer gören güzel anlamları üzerinden Nefise ismi, son dönemlerde kız çocukları için çok fazla tercih ediliyor.



- Pek hoş

- Çok hoşa giden

- Çok beğenilen

- En güzel



Bir kız çocuğunu yukarıdaki bu güzel anlamları ile beraber özel kılan Nefise ismini kullanabilirsiniz. Kız çocuğunuza verebileceğiniz en güzel ve değerli isimler içerisinde yer almaktadır. Tek başına güzel bir ifade sunsa bile başka isimler üzerinden de uyumlu biçimde değerlendirebilirsiniz.



Nefise İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Çok sevilen ve son dönemlerde oldukça ilgi gören güzel isimlerden biri olarak Nefise öne çıkıyor. Bu sebepten dolayı anne ve babalar bu isminin anlamını da öğrenmeye çalışmaktadır. Nefise ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Arapça kökenli olması ile beraber uzun yıllardır kullanılan bu güzel isim, anlamının yanı sıra telaffuzu üzerinden de güzel bir karşılık sunuyor.