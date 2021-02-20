Nevşin İsminin Anlamı Nedir? Nevşin Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Nevşin adı kız bebeklere koyulan bir isimdir. Kelime olarak taze, yeni, hoş, bahar ve saf ışık gibi anlamlara gelmektedir. Bu isim Türkçe de bulunmamaktadır. Farsçadan kazanılan bir tür isimdir. Nev ve şin kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Her iki kelimenin de kökünün Farsçaya ait olduğu bilinmektedir.



Nevşin İsmi Ne Demek?



Taze, hoş, yeni, parlaklık ve ışık gibi anlamları taşıyan bu isim bir kadın ismidir. Nevşin adı daha öncelerde ülkemiz de çok kullanılmamıştır. Ama son zamanlar da farklılık arayan anne ve babalar, kız çocuklarına bu ismi vermektedirler. Yeni ve ışık kelimelerinin birleşimi olan Nevşin adı, yeni gelen parlak mavi ışık olarak da anlam kazanmaktadır.



Nevşin İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Bir kız ismi olan Nevşin, Arapça kökenli değildir. Bu sebepten dolayı Kuran da geçmemektedir. Ama anlam itibariyle güzel manalar yüklü olduğu için tercih edilen bir isimdir. Bu bağlam da Nevşin isminin içerdiği taze ve hoş gibi anlamlar anne ve babaları cezbetmektedir. Seçilen ve favori olan isimlerin başlarında gelmektedir.