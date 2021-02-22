Niş Ne Demek? Niş Ürün, Niş Parfüm, Niş Pazar Ve Niş Boyut Ne Anlama Gelir?

Niş pazarlama, pazardaki hizmetlerdeki boşlukların doldurulması amacı ile yapılmaktadır. bu pazarlama çeşidinde herkese hizmet verilmemektedir. Daha küçük bir grup niş pazarlamadan faydalanabilmektedir. Niş pazarlama, hedefindeki kişilerin talepleri doğrultusunda sürekli bir şekilde yenilikler yapmak zorundadır.

Niş Ne Demek?

Niş Pazarlama İngilizcede Niche marketing ismi ile anılmaktadır. Bu pazarın belli başlı özellikleri bulunur.

Niş pazarlama küçük kitleleri hedef almış olan bir pazarlama yöntemi olarak karşımıza çıkar.

Niş pazarlama yönteminde maliyetin üzerine ciddi bir kar konulmaktadır. Bu sebeple de önemli oranlarda kar elde etmek mümkündür.

Bu pazarlamada üretim ve pazarlama oldukça düşüktür. Ancak kazanılan paralar oldukça tatmin edicidir.

Niş pazarlama müşteri ihtiyacına göre ürün üretilmektedir.

Niş pazarlama kitlesi küçük olması sebebi ile pazarlama iletişimine ayrılan para oldukça azdır.

Niş pazarlama yapılırken üretimin özgün olması ve üretimi yapan firmanın alanında uzman olması oldukça önemlidir.

Tüketici güvenini kazanmak ve tüketiciyi memnun etmek niş pazarlamada çok daha kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Niş Ürün, Niş Parfüm, Niş Pazar ve Niş Boyut Ne Anlama Gelir?

Niş pazarlamada üretilen niş ürünlerin herhangi bir alternatifinin bulunmaması oldukça önemli bir konudur. Niş pazarlama stratejilerinde hedef kitle oldukça küçük olmaktadır. İnsanlar tarafından bu pazar türünde rekabet olmadığı düşünülebilir. Ancak niş pazarlamadaki rekabet oldukça fazladır.

Niş pazarlama yapmak oldukça dar bir bölgede pazarlama yapmak demektir. Bunun yanında bu dar bölgede pek çok rekabet eden firma olması da mümkündür.