Nokta Çalışması Nedir? Nokta Çalışması Nasıl Yapılır, Nereden Başlanır?

Herhangi bir çizim ya da çizim ile beraber ortaya çıkacak resim konusunda, nokta çok iyi bilmesi gereken bir başlangıçtır. Başlangıcın resmin amacına ya da kesimin etkisine bağlı olarak nereden ve nasıl başlanacağı iyi bilinmelidir. Böylece istenilen etki ve derinlik ile beraber simetrik yakalanabilir.

Nokta Çalışması Nedir?

Nokta herhangi bir çizim konusunda yer belirleyici işarettir. Bulunduğu yere bağlı olarak küçük ve merkezsel benek olarak bilinir. Özellikle herhangi bir mekan yani bir uzaydaki konumu anlatır. İki çizginin birleştiği ya da kesiştiği noktayı gösterirken, aynı zamanda düzlemin köşesi ya da yeri ve kenarını anlatabilmektedir. Herhangi bir yüzey için doğru yerden başlamak suretiyle sayıları attığı sürece, istenilen görselin ortaya çıkması ise nokta çalışması olarak bilinir.

Nokta tek başına durgunluğu anlatırken sayılarının çoğalması ile beraber nokta çalışması üzerinden dinamikliği ile ritim ile kargaşaya dönüşür. Bu doğrultuda bir noktadan yanına başka bir noktaya geldiği zaman kompozisyon etkisi ortaya çıkar.

Nokta Çalışması Nasıl Yapılır?

Nokta çalışması dikkatli şekilde ve aşamalı olarak ele alınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

- Öncelikle çizilmek istenen şekil çıktı olarak kağıda fotokopi şeklinde alınır.

- Ardından kağıt cama yapıştırmak suretiyle ışık gelmesi sağlanır.

- Daha sonra üzerine boş bir kağıt yapıştırmak suretiyle, en kalın olan kısımlar noktalar halinde işaret vermeye başlanır.

- Resmin koyuluğuna ya da açık buna bağlı olarak noktaların sıklığı buna göre belirlenir.

- Resimdeki her bölüm bu şekilde farklı tonlar üzerinden noktalar halinde boş kağıda aktarılır.

Bu işlemin tamamlanması ile beraber yandaki görsel noktalı şekilde net olarak diğer kağıda yansımaktadır. Böylece verilen güzel etki net olarak ortaya çıkar.

Nokta Çalışmasına Nereden Başlanır?

Nokta çalışmasına nereden başlanacağı en önemli hususlardan biridir. Özellikle herhangi bir resim ya da bir görsel üzerinden noktalama yapıldığı zaman, koyu bölümlerden başlamak en doğrusudur. Böylece kaba şekilde resim açık olarak ortaya çıkar. Daha sonra diğer bölümlerine noktalama biçiminde dikkatle ele alınır. Böylece yavaş yavaş resim noktalama ile beraber ortaya çıkar. Zaman içerisinde ise bu işlem aşamalı olarak yapıldığında, daha iyi hale gelmek mümkündür. Bu sebepten dolayı sürekli olarak çalışma yapılmalı ve farklı resimler üzerinden nokta çalışması gerçekleşmelidir.