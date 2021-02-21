Nurşah İsminin Anlamı Nedir? Nurşah Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Nurşah isminin anlamı aydınlık olarak biliniyor.



Nurşah Ne Demek?



Her ismin farklı bir anlamı vardır. Bu anlamlar isme göre değişiklik göstermektedir. Nurşah ismi popüler ve son zamanlarda çok tercih edilen bir isimdir. İsimler konusunda merakı olan kişiler isimlerin anlamlarını internet üzerinden araştırıyor. Nurşan isminin anlamı da araştırılan isimlerden biridir.



Nurşah isminin anlamı aydınlıktır. Aydınlık anlamına sahip olan Nurşah ismi, kızlar için kullanılan bir isimdir. Kız çocukları olacak aileler bu ismi tercih ederek, çocuklarına güzel bir isim verebilir. İsimler daha çok çocuk sahibi olacak kişiler tarafından merak edilip araştırılıyor.



Nurşah İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?



Kuran içinde geçen Arapça isimler bazı insanların ilgisi haline gelmiştir. Yeni çocuğu olan kişiler isim arayışındayken, ismin Kuran'da geçmesini isteyebiliyor. Fakta Kuran'da geçmeyen isimleri kullanılmasında herhangi bir engel bulunmuyor. Nurşah ismi Kuran'ın hiç bir yerinde geçmiyor. Arapça kökenlik bir isim olmadığı için Nurşah ismi Kuran ayetlerinde yer almıyor. Ama yine de çocuk sahibi olan kişiler, Nurşah ismini her zaman çocukları için tercih ediyor.