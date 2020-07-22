Ö Harfi İle Başlayan Bitki, Çiçek, Meyve İsimleri Nelerdir? Baş Harfi Ö Olan Bitkiler

Türk alfabesinde her harf ile başlayan farklı bitki ve meyveler ile çiçekler bulunmaktadır. Aynı zamanda ö harfi üzerinden başlayan yine birçok farklı kaynak bulunuyor. Peki, Ö harfi ile başlayan bitki, çiçek, meyve isimleri nelerdir? Baş harfi Ö olan bitkiler hakkında bilinmesi gerekenler.



Değişik nedenlerden dolayı ö harfi ile başlayan bitki ve meyvelerin yanı sıra çiçekler araştırılmaktadır. Bunlar hem genel kültür amaçlı hem de özellikle isim şehir gibi eğlenceli oyunlar adına öğrenilmeye çalışılmaktadır. Özellikle bu konuda birçok kişi internet üzerinden araştırma yapmak suretiyle, bu kaynaklar hakkında bilgi almaya çalışıyor.



Ö Harfi ile Başlayan Bitkiler



Hem doğal olarak bulunan hem de özel olarak yetiştirilmek suretiyle birçok farklı ö harfi ile başlayan bitkiler bulunmaktadır.



- Öksürük otu,

- Ökse otu,

- Öküz dili,

- Öd ağacı,

- Ölmez Otu,

- Öz dikeni,



Değişik amaçlar doğrultusunda ö harfi ile başlayan bu bitkileri değerlendirebilirsiniz. Hem genel kültür amaçlı hem de sundukları faydaları üzerinden de ele almanız mümkün.



Ö Harfi ile Başlayan Çiçekler



Ö harfi ile başlayan çiçekler açısından bu konuda çok fazla bir seçenek olmadığını söylemek gerekir. Ancak yine de doğanın farklı yerlerinde yetişen ve değişik renkler ile özelliğe sahip çiçekler bulunmaktadır.



- Öküzgözü çiçeği,

- Ölü çiçeği,



Bu çiçekleri değerlendirebilir ve amaca uygun şekilde kullanabilirsiniz. Genelde ö ile beraber o harfi üzerinden genel kültür olarak bir arada kullanılmaktadır. Ancak sadece ö harfi üzerinden bakıldığı zaman bu iki çiçek öne çıkıyor.



Ö Harfi ile Başlayan Meyveler



Genel olarak ö harfi ile başlayan meyveler pek fazla bulunmuyor. Bu doğrultuda daha çok bitkiler ile beraber meyveler ö harfi üzerinden aynı şekilde ele alınmaktadır. Zira bu kaynakları bitki ve meyve olarak da değerlendirmek mümkündür.



- Ödağacı,

- Öküzgözü,



Bir alternatif olarak bunlar meyve şeklinde ele alınabilir. Ancak ö harfi üzerinden pek fazla meyvenin bulunmadığını söylemek gerekir. Özellikle öküzgözü bir dağ kestanesi olarak bilindiğinden dolayı meyve şeklinde tabir edilmekte ve kriterler içerisine girmektedir. Bunun dışında başka herhangi bir kaynak dünya çapında bulunmuyor.



Amacınıza uygun olarak ö harfi ile başlayan bitki ve meyveler ile çiçekleri kullanabilirsiniz. Özellikle eğlence amaçlı oynanan oyunlar açısından internetten pek çok kişi bu konuda bilgi almaya çalışmaktadır. Söz konusu ö harfi olduğu zaman ise çok daha zorlu bir durum ortaya çıkıyor. Zira bu konuda kaynaklar Türkçe üzerinden ele alındığı zaman oldukça kısıtlıdır.