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    08.09.2020 - 01:34 |

    O Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? O Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Türkiye'de ilk harfi O olan iki il bulunmaktadır. Bu iller Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde yer alıyor. O harfi ile başlayan Türkiye illeri hangileri, ülkeler ve başkentleri nelerdir? Sizin için derledik.

    O Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? O Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Dünya genelinde O harfi ile başlayan sadece bir ülke bulunuyor. Bu ülke Afrika kıtasında yer almaktadır.

    O Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    1- Ordu: 6.001 kilometrekarelik bir alana sahip olan Ordu'nun hem orta hem de doğu Karadeniz'de toprakları bulunuyor. Resmi olmayan verilere göre 755 binden fazla nüfusa sahip olan Ordu, Türkiye'nin en kalabalık 30. şehridir. En kalabalık 5 ilçesi şunlardır: Altınordu, Ünye, Fatsa, Perşembe ve Ünye. Ordu, Türkiye'nin en fazla fındık üretilen kentidir. Kurul Kalesi ve Etnografya Müzesi, bu ilin sınırları içerisinde yer alıyor.

    2- Osmaniye: 1996 yılında il olan Osmaniye, Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır. Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş ile sınır komşusudur. 774 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Osmaniye'nin nüfusu yaklaşık 735 bindir. Şehrin en çok turist çeken noktaları ise Karatepe Aslantaş Milli Parkı ve Sabun Suyu Şelalesi'dir.

    O Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri

    1- Orta Afrika Cumhuriyeti: Afrika kıtasında yer alan Orta Afrika Cumhuriyeti, 13 Ağustos 1960 tarihinde kuruldu. Resmi olmayan rakamlara göre ülkenin nüfusu 4 milyon 665 bindir. Denize kıyısı bulunmayan ülke, Sudan, Güney Sudan, Kamerun, Çad ve Kongo ile sınır komşusudur. Doğal güzellikleriyle ünlü Orta Afrika Cumhuriyetinin turistik yerleri şunlardır: Bangui Notre Damne Katedrali, Manovo- Gounda St. Floris Milli Parkı ve Dzangha- Sangha Ulusal Parkı.

    Orta Afrika Cumhuriyetinin Başkenti: Bangui

    O Harfiyle Başlayan Şehirler

    Oslo - Norveç
    Ottowa - Kanada
    Oschersleben - Almanya
    Osaka - Okinawa ve Obihiro - Japonya
    Ocean City - Ogdensburg - Oxford ve Ocala - Amerika Birleşik Devletleri
    Odessa - Ukrayna
    Ohrid - Makedonya
    Olavarria - Arjantin
    Olomouc - Çek Cumhuriyeti
    Olympic Dam ve Onslow - Avustralya
    Omidiyeh - İran
    Oran - Cezayir
    Orocue - Kolombiya
    Oradea - Romanya
    Ovalle - Şili
    Overberg - Güney Afrika
    Osorno - Şili

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