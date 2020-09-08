O Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? O Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Dünya genelinde O harfi ile başlayan sadece bir ülke bulunuyor. Bu ülke Afrika kıtasında yer almaktadır.



O Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



1- Ordu: 6.001 kilometrekarelik bir alana sahip olan Ordu'nun hem orta hem de doğu Karadeniz'de toprakları bulunuyor. Resmi olmayan verilere göre 755 binden fazla nüfusa sahip olan Ordu, Türkiye'nin en kalabalık 30. şehridir. En kalabalık 5 ilçesi şunlardır: Altınordu, Ünye, Fatsa, Perşembe ve Ünye. Ordu, Türkiye'nin en fazla fındık üretilen kentidir. Kurul Kalesi ve Etnografya Müzesi, bu ilin sınırları içerisinde yer alıyor.



2- Osmaniye: 1996 yılında il olan Osmaniye, Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır. Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş ile sınır komşusudur. 774 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Osmaniye'nin nüfusu yaklaşık 735 bindir. Şehrin en çok turist çeken noktaları ise Karatepe Aslantaş Milli Parkı ve Sabun Suyu Şelalesi'dir.



O Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



1- Orta Afrika Cumhuriyeti: Afrika kıtasında yer alan Orta Afrika Cumhuriyeti, 13 Ağustos 1960 tarihinde kuruldu. Resmi olmayan rakamlara göre ülkenin nüfusu 4 milyon 665 bindir. Denize kıyısı bulunmayan ülke, Sudan, Güney Sudan, Kamerun, Çad ve Kongo ile sınır komşusudur. Doğal güzellikleriyle ünlü Orta Afrika Cumhuriyetinin turistik yerleri şunlardır: Bangui Notre Damne Katedrali, Manovo- Gounda St. Floris Milli Parkı ve Dzangha- Sangha Ulusal Parkı.



Orta Afrika Cumhuriyetinin Başkenti: Bangui



O Harfiyle Başlayan Şehirler



Oslo - Norveç

Ottowa - Kanada

Oschersleben - Almanya

Osaka - Okinawa ve Obihiro - Japonya

Ocean City - Ogdensburg - Oxford ve Ocala - Amerika Birleşik Devletleri

Odessa - Ukrayna

Ohrid - Makedonya

Olavarria - Arjantin

Olomouc - Çek Cumhuriyeti

Olympic Dam ve Onslow - Avustralya

Omidiyeh - İran

Oran - Cezayir

Orocue - Kolombiya

Oradea - Romanya

Ovalle - Şili

Overberg - Güney Afrika

Osorno - Şili