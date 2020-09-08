O Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? O Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
Türkiye'de ilk harfi O olan iki il bulunmaktadır. Bu iller Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde yer alıyor. O harfi ile başlayan Türkiye illeri hangileri, ülkeler ve başkentleri nelerdir? Sizin için derledik.
Dünya genelinde O harfi ile başlayan sadece bir ülke bulunuyor. Bu ülke Afrika kıtasında yer almaktadır.
O Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
1- Ordu: 6.001 kilometrekarelik bir alana sahip olan Ordu'nun hem orta hem de doğu Karadeniz'de toprakları bulunuyor. Resmi olmayan verilere göre 755 binden fazla nüfusa sahip olan Ordu, Türkiye'nin en kalabalık 30. şehridir. En kalabalık 5 ilçesi şunlardır: Altınordu, Ünye, Fatsa, Perşembe ve Ünye. Ordu, Türkiye'nin en fazla fındık üretilen kentidir. Kurul Kalesi ve Etnografya Müzesi, bu ilin sınırları içerisinde yer alıyor.
2- Osmaniye: 1996 yılında il olan Osmaniye, Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır. Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş ile sınır komşusudur. 774 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Osmaniye'nin nüfusu yaklaşık 735 bindir. Şehrin en çok turist çeken noktaları ise Karatepe Aslantaş Milli Parkı ve Sabun Suyu Şelalesi'dir.
O Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri
1- Orta Afrika Cumhuriyeti: Afrika kıtasında yer alan Orta Afrika Cumhuriyeti, 13 Ağustos 1960 tarihinde kuruldu. Resmi olmayan rakamlara göre ülkenin nüfusu 4 milyon 665 bindir. Denize kıyısı bulunmayan ülke, Sudan, Güney Sudan, Kamerun, Çad ve Kongo ile sınır komşusudur. Doğal güzellikleriyle ünlü Orta Afrika Cumhuriyetinin turistik yerleri şunlardır: Bangui Notre Damne Katedrali, Manovo- Gounda St. Floris Milli Parkı ve Dzangha- Sangha Ulusal Parkı.
Orta Afrika Cumhuriyetinin Başkenti: Bangui
O Harfiyle Başlayan Şehirler
Oslo - Norveç
Ottowa - Kanada
Oschersleben - Almanya
Osaka - Okinawa ve Obihiro - Japonya
Ocean City - Ogdensburg - Oxford ve Ocala - Amerika Birleşik Devletleri
Odessa - Ukrayna
Ohrid - Makedonya
Olavarria - Arjantin
Olomouc - Çek Cumhuriyeti
Olympic Dam ve Onslow - Avustralya
Omidiyeh - İran
Oran - Cezayir
Orocue - Kolombiya
Oradea - Romanya
Ovalle - Şili
Overberg - Güney Afrika
Osorno - Şili