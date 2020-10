Obp Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Obp Nasıl Hesaplanır?

Ortaöğretim Başarı Puanı diploma notuna bazı işlemler uygulanması ile elde ediliyor. Ortaöğretim Başarı Puanı'na lisede alınan notların etki etmesi ile toplam puan üzerinden de bir değerlendirme yapılabilir. OBP hesaplanırken bazı detaylara dikkat edilmesi gerekir.



OBP Hesaplama Nasıl Yapılır?



Ortaöğretim puanı hesaplanırken diploma notu 5 ile çarpılır. Örneğin 100 diploma notuna sahip olan bir öğrencinin Orta Öğretim Başarı Puanı da 500 olur. Buna göre en başarısız öğrencinin mezun olma notu 50 olabilir. Ortaöğretim Başarı Puanı genellikle 250 ve 500 arasında olabilir. Yerleştirme puanlarına ise her bir aday için hesaplanan OBP'nin 0.12'si eklenebilir.



Buna göre bir hesaplama yöntemine de dikkat edilmelidir. Ortaöğretim Başarı puanı hesaplanırken dikkate alınması gereken bazı detaylar vardır. Öncelikle diploma notunun hesaplanması gerekir. Diploma notu hesaplanırken tüm sınıflar eşit derecede etki ediyor.



En Basit Yöntem İle OBP Nasıl Hesaplanır?



Lise döneminde 4 yıllık bir eğitim alınır. Her sınıfın not ortalamaları alınır. Dört sene eğitimin ardından her yılın notları toplanır. Sonrasında ise bu toplanan rakam da dörde bölünür. Bu puan ise 5 ile çarpılır. Bu sayı ile Ortaöğretim Başarı Puanı bulunur. Son adımda ise bu puanın 0.12'si alınarak YKS ham puanı da eklenmiş olur.



YKS sonuçları sonrasında Ortaöğretim Başarı Puanı da eklenir. Bu Ortaöğretim Başarı Puanının doğru bir şekilde hesaplanması gerekir. Ortaöğretim bitirme notları öğrencilerin 4 yıl boyunca aldıkları puanların toplamı ile oluşur.



Ortaöğretim Başarı Puanının Önemi Nedir?



YKS sonuçlarına da eklenen Ortaöğretim Başarı Puanı öğrencilerin iyi bir üniversiteye yerleşmesi için önemli bir rol oynar. Çünkü bu puanlar 4 yıllık bir eğitimin sonucunda alınan puanların toplamıdır. Dört yıllık eğitimde her yıl alınan puanlar toplanır. Bu puanlar ise dörde bölünür. 100 Üzerinden alınan diploma notu ise 5 ile çarpılır. Bu şekilde üniversiteye geçişlerde OBP puanı çok önemlidir.