Okul seçiminde yeni kriterler

Çocuğu, ilkokula başlayacak olan ya da okul değiştirmeyi düşünen veliler, en doğru seçimi yapmak için bugünlerde büyük arayış içerisinde. Çok fazla kriter olduğu için okul seçmek her zaman zordu ama koronavirüs salgını sonrasında, yeni kriterler de eklenince velilerin işi daha da zorlaştı. Peki, en doğru okul hangisi? Bu konuda merak edilenleri İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Batdal Karaduman cevapladı.

- Okul seçimi neden çok önemli?

Çocuğun tanıştığı ilk kalabalık ortam olan okullar çocukların sosyalleşme, toplumsal kuralları öğrenme, empati kazanma, paylaşma becerileri ve kendini topluma kabul ettirme açısından oldukça önemlidir. Okul, çocuklara toplumsal yaşam becerileriyle birlikte görev sorumluluğu da kazandırmakta. Yeni şeyler öğrenmek, akademik becerilerle donanmak bu sorumlulukların başında gelmekte. Bu nedenle okul seçimi hayatın sonraki dönemlerini şekillendirmek için önemli bir faktör.

Öğrencilerin gelecekte hem saygın bir meslek elde edebilmeleri hem de topluma yararlı bireyler olarak yetişebilmeleri noktasında da okul seçimi önemli rol oynamakta. Nitelikli bir okul, nitelikli öğretmenler demektir. Okul idaresi, öğretmenler ve diğer öğrencilerden oluşan okul ortamı bir çocuğun eğitim hayatında olumlu ve olumsuz önemli farklılıklar meydana getirebilir. Ülkemizde meslek edinimi süreçlerinin, eğitim-öğretim faaliyetleri ile birinci derecede ilgili olduğu düşünüldüğünde, okul seçimi önemli olmaktadır.

- Okul seçerken nelere dikkat etmeli?

Okulun vizyonu, misyonu gibi kurumsal yapısı, okul yönetimi ve öğretmenlerin hayata bakış açısı, eğitim felsefesi seçimi etkileyen etmenlerin başında gelmektedir. Okul seçiminde ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenleri şu alt başlıklar altında toplayabiliriz:

Çocuğun ihtiyaçları: Anne babalar öncelikle çocuklarını çok iyi tanımalıdır. Okulun çocukların ihtiyaçlarını yerine getirip getiremeyeceğini öğrenebilmek için aşağıdaki sorulardan yararlanılabilir:

- Çocuğunuz fiziki olarak nasıl bir ortama ihtiyaç duyar?

- Çocuğunuz özel ilgiye çok ihtiyaç duyar mı? Herhangi bir etkinliği bitirebilmesi için her zaman desteğe ihtiyacı var mıdır?

- Grupla beraber mi yoksa bireysel mi daha kolay öğrenir?

- Sanata ve spora ilgisi var mı? Bilimle ilgilenir mi?

Ailenin değerleri: Okul seçerken okulun vizyonu, misyonu, temel felsefesinden eğitime bakış açısına kadarki detayları, eğitimcilerin yaklaşımı önem kazanmakta. Ailenin hayata ve dünyaya bakış açısı ile okulun dünyaya bakış açısının uyumlu olması önemlidir.

Okulun akademik ve davranış politikaları: Okulların başarılı öğretmenlere sahip olması, ulusal ve uluslararası projeleri yürütüyor olmaları, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine özen göstermeleri, okulların da öğretmenlerine değer vermesi ve mesleki gelişimlerini desteklemeleri, okul ve ev arasındaki mesafe, okulun konumu, bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel özellikleri, kaliteli eğitim vermesi, okulda sürdürülen sosyal etkinlikler, sınıflardaki öğrenci mevcudu, temizlik ve hijyeni, yemek ve ulaşım olanakları, iyi ve nitelikli bir yönetici kadrosu, okul-aile ilişkilerinin düzeyi, yabancı dil eğitimi, ders materyallerinin çeşitliliği ve teknolojinin yetkin kullanılma durumu, dikkat edilmesi gerekenler olarak sıralanabilir.

- Okul seçiminde yapılan hatalar neler?

- Sadece okul ücretine, fiziki imkânlarına bakılarak karar verilmesi. Çocuğun ihtiyaçlarının, isteklerinin göz ardı edilmesi,

- Okulun eve uzak seçilmesi,

- Diğer aile ve çocuk görüşleriyle hareket ederek öğretmen ve okul seçilmesi,

- Sınıflarda fazla öğrenci bulunmasına dikkat edilmemesi.

Hijyene de dikkat etmeli

- Koronavirüs salgınıyla birlikte, kriterler değişti mi?

Yaşanılan süreç, öğrencilere önce sosyal ve duygusal olarak destek olan sonrasında ise akademik olarak kesintisiz eğitimleriyle devam eden okulları ön plana çıkarttı. Bu nedenle süreç, anne-babaların okul seçimlerinde uzaktan eğitim imkânlarını da sorgulatır hale getirdi. Ayrıca aşağıdaki sorular okul seçerken artı dikkat edilmesi gerekenler haline geldi:

- Okulun hijyen, sosyal mesafe sürecine uygun olarak, yaptığı planlama nedir?

- Sınıf mevcutları nasıl?

- Yoğunluğu azaltmak için sınıfların aynı anda okula girip çıkmaması için saat planlaması yaplımış mı? Ortak alanlar günde en az 3 kere temizleniyor mu?

- Yemekhane oturma düzeni ve servis ne şekilde planlanmış?

- Okulun sağlık personeli var mı? Sağlık sorunu yaşanması halinde planlama ne şekildedir?

- Çalışanlara maske kullanımı sağlamakta mı? El dezenfektanı yeterli alanlara konulmuş mu?

- İhtiyaç duyulması halinde zenginleştirilmiş online eğitim programı ne şekilde hizmet vermekte?

Covid-19 sonrasında kişilerin eğitim süreçlerine ilişkin tercihlerinde değişiklik olması beklenmekte ama bu süreç sonrasında eko-okul, çevre dostu okul yaklaşımlarının ve projelerinin çok daha fazla desteklenmesi önemlidir. Bu yaklaşım tüm dünya için bir fayda sağlayacaktır.