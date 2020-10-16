Okulda virüs var ama ev de çok sağlıklı değil

Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında uzaktan eğitime geçilmişti, 2020-2021 akademik yılında da bazı kademeler için seyreltilmiş yüz yüze eğitim verilirken bazı kademeler ise sadece uzaktan eğitim alıyor. Seyreltilmiş eğitimler haftada 2 gün yapılıyor, geri kalan günlerde öğrenciler yine ekran karşısında derslerini takip ediyorlar.

Uzaktan eğitim, öğrencileri koronavirüsten korusa da farklı sağlık problemlerini beraberinde getirdi. Uzmanların dikkat çektiği o sorunlar şöyle:

Obez çocuklar artıyor

Koronavirüs salgınının getirdiği yaşam biçiminin çocukları ağır olarak etkilediğini aktaran Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Kara, bu süreçte çocuklarda özellikle obezite ve erken ergenlik gibi büyüme sorunlarında artış gözlemlediklerini söyledi. “Birkaç ay içinde bazı çocuklarda 5-10 kilograma varan ağırlık artışları gözledik” diyen Kara, ayrıca katkı maddeleri içeren hazır gıda tüketiminin artması ve hızlı kilo alımıyla birlikte, özellikle kız çocuklarında ergenlik belirtilerinin erken ortaya çıktığını söyledi. Kara’nın, bu noktada önerileri şöyle:

- Teneffüs aralarında okulda olduğu gibi çocukların dışarıya çıkması, nefes alması sağlanabilir. 30-60 dakikalık yürüyüşler hareketsizliği kıracaktır.

- Çocuklar öğün atlamadan yemeklerini düzenli yemeliler. Meyve ve benzeri ara öğünler alınabilir. Ancak paketli hazır ürünler ve şekerli içecekler tüketilmemeli.

- Hamburger, pizza gibi yüksek kalorili hazır gıdalar sipariş edilmemeli, evde tencere yemeklerinin tüketilmesine önem verilmeli. Ayrıca makarna, patates gibi yüksek karbonhidrat içerikli öğünlerin porsiyonları küçük tutulmalı.

Uzaktan eğitim, öğrencilerin bilgisayar, telefon ve televizyon başında kaldıkları süreyi artırdı. Eğitimin yanı sıra eğlence amaçlı geçirilen süre de eklenince çocuklar neredeyse uyanık kaldıkları her an teknolojiyle iç içeler. Uzmanlar, ailelerin ders dışı internet kullanımında süre kısıtlaması yapmasını öneriyor.

Uzaktan eğitimin sosyalleşme olgusunu zaafa uğratabileceğini belirten İstinye Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayri Şafak Ural, “Hızla artan bağımlılığın önüne geçmek için en uygun yol, spor olanaklarının, doğa sevgisinin, yapılacak etkinliklerin, sanat faaliyetlerinin planlı ve sistemli olarak artırılması öncelikle düşünülmelidir” diye konuştu.

Göz de zarar görüyor

Uzun süre bilgisayara, telefona ve televizyona maruz kalmanın gözler için de birçok zararı bulunuyor. Medical Park İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mucize Yararcan, göz sorunlarını en aza indirebilmek için öğrencilerin ekran başında mutlaka rahat ve dik bir pozisyonda oturmalarını ve ekranın göz hizasında ya da biraz altında olması gerektiğini söyledi. Ekran ve göz arasındaki mesafenin 60 santimetreden fazla olması gerektiğini kaydeden Yararcan, şu bilgileri verdi: “20 dakikadan fazla yakına bakmak miyopi denilen uzak görmedeki bozukluğa zemin hazırlar. Çocuklar fırsat buldukça ekran başından kalksınlar, uzağa bakıp gözlerini dinlendirsinler.”

Omurga sağlığına dikkat!

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Hayta, çocuklarda bilgisayar karşısında geçirilen sürenin günlük 6 saati aştığı zaman postür için risk oluşturacağını kaydediyor ve ailelere şu önerilerde bulunuyor:

- Ergonomik pozisyonda bilgisayar kullanımında çocuğunuza yardımcı olun. Yani vücut dik, omuzlar serbest, bel çukuru bir yastıkla desteklenmeli, göz ekran mesafesi 60 cm olmalı. Çocukların ekran karşısında vücut pozisyonları 15 dakikada bozulur. Duruşunu düzeltmesi konusunda hatırlatma yapın.

- Her 30-60 dakikada bir mola verdirin ve molada omuz silkelemesiyle boyun kaslarına yönelik esneme egzersizi ve en az 3 dakika yürüyüş yaptırın.

- Günlük en az 4 bardak su içmesini sağlayın. Haftada 2 gün (şınav, mekik, plunk ve squat) egzersiz yaptırın.

- Günlük en az 60 dakika spor yapma, aktif oyunlar oynama, hızlı yürüyüş gibi orta şiddette fiziksel aktiviteler planlayın. Omurga kemik gelişimi olumsuz etkilenmemesi için kemik-kuvvetlendirme aktivitelerini (ip atlama, tenis, badminton) haftada en az 3 gün olacak şekilde planlayın.